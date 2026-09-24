Carburanti, Bergesio (Lega): "Bene lo stop al blocco dei diesel Euro 5, risposte concrete a famiglie e imprese"

"Nessuno deve rimanere a piedi: lo stop al blocco dei diesel Euro 5 è una scelta di buonsenso a tutela di lavoratori e famiglie. Con l'approvazione del decreto in Consiglio dei ministri abbiamo dato seguito alle richieste di tantissimi cittadini e imprese. Imporre limitazioni così severe avrebbe penalizzato chi oggi non ha la possibilità economica di sostituire il proprio veicolo. Un ringraziamento al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per aver promosso questo intervento mirato: ancora una volta la Lega al governo dimostra di saper dare risposte concrete ai territori".



Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive.