Da martedì 6 ottobre riapre lo Sportello Forestale del Parco del Monviso, attivo presso la sede dell'ente in via Griselda 8 a Saluzzo.

Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutta la cittadinanza, indipendentemente dal Comune di residenza. Lo sportello è aperto ogni martedì mattina dalle 9 alle 12, esclusivamente su appuntamento, da prenotare entro il lunedì precedente telefonando al numero 011.4321008. Per la presentazione delle istanze è necessario avere con sé un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e gli estratti di mappa catastale delle particelle interessate dal taglio. Lo Sportello Forestale è gestito dal Servizio Conservazione e Vigilanza del Parco del Monviso.



La riapertura coincide con la stagione autunnale, periodo nel quale aumentano le richieste di informazioni e di assistenza sulle pratiche forestali. Lo Sportello fornisce indicazioni sulla normativa di settore, riceve le istanze relative ai tagli e segue le procedure previste, effettuando anche sopralluoghi quando gli interventi interessano aree che ricadono entro i confini delle aree protette gestite dall'ente. Il servizio cura inoltre le pratiche per l'iscrizione all'albo delle imprese forestali e per la relativa conferma annuale e mette a disposizione materiale informativo e divulgativo.

L'apertura ordinaria dello Sportello Forestale è prevista nel periodo compreso tra ottobre e aprile: in assenza di prenotazioni ricevute lo sportello rimarrà chiuso. In una prima fase transitoria, chi dovesse presentarsi senza appuntamento potrà essere ricevuto, ma solo nel caso in cui lo sportello sia già aperto per appuntamenti fissati e in coda agli utenti già prenotati. Al di fuori del periodo di apertura stagionale sarà comunque possibile concordare accessi in giornate e orari differenti, sempre su appuntamento.