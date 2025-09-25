Sabato l'ultimo saluto a Daniele Barolo, che ha perso la vita in un incidente di caccia

Profondo cordoglio nella comunità di Rocca de' Baldi per la tragica scomparsa di Daniele Barolo, 46 anni, che ha perso la vita la scorsa domenica durante una battuta di caccia, in località Bordino, nel territorio comunale di Carrù.

Colpito da un colpo esploso da un compagno di squadra, ha perso purtroppo la vita, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari giunti sul posto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte della magistratura.

Agricoltore, nativo di Fossano ma residente a Rocca de' Baldi, era molto conosciuto in paese dove, da sempre, era presente per l'organizzazione delle attività di frazione Pasquero, dove viveva con la moglie e le loro due figlie. Parte dell'associazione "Amici del Pasquero" ha lasciato un grande vuoto nella comunità locale.

Lascia la moglie Claudia con le figlie Matilde e Benedetta, la mamma Vilma il papà Giovanni e i parenti tutti.

La veglia di preghiera sarà venerdì 26 settembre alle 20, nella parrocchia di Maria Vergine Assunta a Crava dove, sabato 27 settembre alle 10, si terranno i funerali.