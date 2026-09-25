Cuneo: Api Stom ha presentato il “Cammino d’Oropa” [FOTO]

Salone d’Onore del Comune di Cuneo gremito per la presentazione del “Cammino d’Oropa” che si svolgerà dal 6 all’11 ottobre e organizzato dall’A.P.I.Stom la Granda presieduto da Mauro Stellino.

L’ A.P.I.Stom – come ha ricordato Mauro Stellino - è l'acronimo di “Associazione Piemontese Incontinenti e Stomizzati” ed è una associazione di volontariato a cui aderiscono portatori di stomìa, infermieri, stomaterapisti, medici e persone che intendono sostenere l'attività dell'associazione quali offrire una assistenza sia dal punto di vista pratico, medico e infermieristico che favorire la socializzazione tra i soci e promuovere iniziative per i portatori di stomìa e per far conoscere alla gente questa patologia.

Una di queste iniziative è proprio quella del cammino d’Oropa dove 6 portatori di stomìa percorreranno i 64 km che separano la città di Santhià con il Santuario d’Oropa.

Con loro sarà presente una stomaterapista per l’assistenza, operatori AIB e una troupe che documenterà questa iniziativa che ha lo scopo di dimostrare che i portatori di stomìa sono persone che nonostante una situazione anatomica diversa questa è gestibile e non pregiudica una vita di relazione, “dopo la malattia si può tornare alla vita”.

Questo è quanto è stato ribadito più volte dai medici presenti che hanno aiutato i presenti a comprendere che cosa sia la stomìa, del livello sempre più alto di quanto a livello medico, chirurgico e riabilitativo si stia facendo ma soprattutto quanto sia importante il rapporto umano tra medico, paziente e famigliari.

La dott.ssa Anna Basso (Dirigente ASL CN1) ha annunciato l’apertura a breve di uno sportello di ascolto in collaborazione con l’APIstom e l’ASL.

Le dott.sse Antonella Ligato, Elena Fea e Anna Merlotti hanno sottolineato come sia importante un lavoro di squadra e sinergia totale con tutti i reparti ospedalieri per accompagnare il paziente dall’inizio della malattia fino al momento in cui riprenderanno in mano la propria vita attraverso l’accompagnamento e il sostegno sia medico che psicologico.

Il grande entusiasmo di Franca Alladio che da anni sostiene l’importanza di creare situazioni in cui far parlare tra di loro le persone con stomìa ha contagiato e commosso tutti i presenti.

La presenza della sindaca di Cuneo, l’intervento dell’assessore Andrea Girard che si è impegnato molto nell’aiutare Mauro Stellino nell’organizzazione del Cammino, la presenza del sindaco di Savigliano e di un assessore del comune di Cavallermaggiore e i numerosi messaggi dai sindaci dei comuni attraversati dal cammino sottolineano quanto sia sentito questo avvenimento.

Appuntamento per tutti martedì 6 ottobre alle 9 davanti al municipio di Cuneo per salutare i partecipanti al “Cammino d’Oropa, un viaggio di resilienza e condivisione”.