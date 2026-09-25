La Città di Alba protagonista a Terra Madre con il Mercato della Terra

Giovedì 24 settembre, nella prestigiosa cornice di Terra Madre a Torino, la Città di Alba è stata protagonista dell'incontro dal titolo "6 città, 5 Mercati, un'altra idea di Mondo", evento organizzato nell'ambito del progetto "Slow Food in Azione".

A rappresentare il sindaco Alberto Gatto e l'assessore all'Agricoltura Roberto Cavallo, è stata la consigliera comunale Pierangela Castellengo.

Durante l'incontro, incentrato sul ruolo dei mercati locali come presìdi di sostenibilità, comunità e consapevolezza, la consigliera ha illustrato il percorso e i principali traguardi raggiunti dal Mercato della Terra di Alba negli ultimi due anni, evidenziando il forte legame tra le politiche amministrative e le iniziative sul territorio.

Alba figura infatti tra le 6 città pilota del progetto nazionale "Slow Food in Azione", insieme a Roma, Vicenza, Martina Franca, Crispiano e Pontremoli.

Tra i progetti di maggior rilievo presentati a Torino figurano:

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR): l'adesione del Comune di Alba sia per il 2024 sia per il 2025 e in preparazione per il 2026 (prevista nell'ultima settimana di novembre), che vede la partecipazione attiva e diretta dei singoli operatori del Mercato della Terra in azioni concrete di sostenibilità ambientale e riduzione dell'impatto ecologico.

Inclusione e riscatto sociale con "Vale La Pena!": l'iniziativa che, già svolta nel 2025, tornerà in scena anche nel 2026 vede la collaborazione tra il Mercato della Terra, il Comune di Alba, la casa di reclusione "G. Montalto" di Alba e altri 16 istituti penitenziari del Nord Ovest. Un grande mercato integrato che affianca i prodotti degli operatori tradizionali a quelli realizzati nelle carceri, arricchito da pannelli didattici, momenti di sensibilizzazione, testimonianze e degustazioni.

Contro lo spreco alimentare con "Scarti d'Autore": il progetto attualmente in corso, promosso dal Mercato della Terra insieme all'ETS Un Territorio, al Comune di Alba, a Turismo in Langa e ad altre realtà associative. Per sei sabati, l'iniziativa ospita personaggi ed eventi dedicati alla formazione, divulgazione e sensibilizzazione dei cittadini sul tema del recupero e della riduzione dello spreco di cibo.

«Essere presenti a Terra Madre e far parte delle città pilota del progetto "Slow Food in Azione" è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità - hanno sottolineato il sindaco Alberto Gatto e l'assessore all'Agricoltura Roberto Cavallo, ringraziando la consigliera Pierangela Castellengo -. Il Mercato della Terra di Alba non è solo un luogo di acquisto di eccellenze gastronomiche, ma un vero e proprio laboratorio culturale e sociale. Le iniziative portate avanti in questi due anni dimostrano come il cibo possa diventare veicolo di inclusione, riscatto sociale e profonda educazione ambientale e per questo un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori e i partner che in questi anni ci affiancano».

L'Assessorato all'Agricoltura ribadisce così la volontà di proseguire e rafforzare le sinergie con Slow Food e le associazioni del territorio, per fare della sostenibilità e della solidarietà i pilastri dello sviluppo locale.



