MB Automatismi cerca una figura tecnica da inserire in squadra

Cancelli automatici, impianti antifurto, sistemi di videosorveglianza: sono questi i lavori che da anni portano i tecnici di MB AUTOMATISMI nelle case, nelle aziende e nei cantieri del Saluzzese e di tutta la provincia. Oggi l'azienda di Revello cerca una nuova risorsa da inserire nella propria squadra tecnica.

Un mestiere concreto, che si impara facendolo. «Cerchiamo una persona motivata, che voglia costruirsi una professionalità in questo settore — spiegano dall'azienda —. L'esperienza è un vantaggio, ma quello che conta davvero è la manualità, la precisione e la voglia di mettersi in gioco».

La figura ricercata si occuperà dell'installazione e della manutenzione di automazioni per cancelli e portoni, del montaggio e della configurazione di impianti antifurto e videosorveglianza, e dell'assistenza ai clienti sul territorio.

Un diploma tecnico o professionale (elettronica, elettrotecnica, meccanica) è gradito ma non essenziale: l'azienda valuta con interesse anche chi arriva da percorsi diversi, purché con attitudine al lavoro tecnico e manuale.

L'azienda offre formazione sul campo, un lavoro che si svolge sul territorio e, soprattutto, una prospettiva stabile: il fine è l'inserimento a tempo indeterminato.

Chi entra non è un numero: l'azienda cerca una persona che cresca insieme a lei.

La proposta

· Sede di lavoro: Revello (CN)

· Contratto: tempo indeterminato, full time, 40 ore settimanali

· CCNL applicato: Metalmeccanico – Artigianato

· Inquadramento: dal 5° livello in su, in funzione dell'esperienza

· Retribuzione: da 21.000 a 30.000 euro lordi annui, 13 mensilità, commisurata all'esperienza effettiva

Come candidarsi

Le candidature, corredate di curriculum, possono essere inviate all'indirizzo fabio.boaglio@mbautomatismi.it oppure è possibile contattare direttamente il numero 349 3915561.