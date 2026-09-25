Dal 2 fino al 4 ottobre a Rossana si svolgerà la 59ª Sagra della Castagna e del Fungo

Il programma si apre venerdì 2 ottobre alle ore 20 con la Cena a base di funghi e castagne all'Oratorio San Domenico Savio, curata dall'Associazione delle Ex Allieve.

Sabato 3 ottobre, a partire dalle ore 14.00, in Piazza Gazelli si terrà la prima edizione del Mercato dei Piccoli Animali, un'opportunità aperta gratuitamente ad allevatori amatoriali, previa prenotazione obbligatoria con il referente Andrea (349 4506737). Parallelamente si svolgeranno la vendita di funghi e castagne freschi e verrà servita la merenda del mundajé. Alle ore 20 verrà riproposta la cena all'Oratorio San Domenico Savio. La serata proseguirà alle 21.30 in Piazza Gazelli con la "Serata sotto le stelle", un grande appuntamento musicale a cielo aperto pensato per far ballare e divertire il pubblico con le selezioni musicali e l'energia di DJ Nef e Giulia Frencia.

Domenica 4 ottobre la fiera si aprirà alle ore 9.30 per le vie del paese. Alle ore 10.00 in Piazza Gazelli si svolgerà l'inaugurazione con la presentazione delle maschere tradizionali, il Bulerè e la Bèla Barutera, e l'apertura delle mostre allestite nei vari spazi del centro. Tra le esposizioni proposte figurano la 52ª Mostra Micologica presso la Ex Confraternita, la mostra varietale di castagne davanti alla Chiesa Parrocchiale, la vendita dei prodotti sotto l'Ala comunale, la mostra di pittura delle scuole elementari, le esposizioni d'arte a Palazzo Garro e al Centro d'incontro, l'allestimento storico sui Liguri, il giardino botanico, il raduno di auto d'epoca e i laboratori per bambini alla scuola dell'infanzia.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, si terrà Folklore in piazza, con esibizioni musicali e sfilate folkloristiche itineranti, inoltre ci sarà la possibilità di assistere a diversi concerti e per i più piccoli sono stati pensati diversi laboratori e spettacoli. Dalle 12.00 alle 15.00 in Piazza Gazelli saranno distribuiti piatti e specialità a base di funghi e castagne cucinate e servite dallo staff della Pro Loco, affiancati per tutta la giornata dalla vendita delle caldarroste.

Per informazioni e prenotazioni delle cene è possibile contattare Davide (327 9084517) o Mara (3334514912). Per la partecipazione al Mercato dei Piccoli Animali contattare Andrea al 3494506737.

Programma dettagliato: www.prolocorossana.it, contatti: prolocorossana@libero.it;

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