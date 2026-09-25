A Cuneo nasce LiberAzione: un percorso interattivo permanente di voci, musica e suoni nei luoghi della memoria e della libertà

La libertà non è un luogo del passato. È una responsabilità del presente. Nasce da questa consapevolezza LiberAzione, un percorso interattivo permanente di voci, musica e suoni che attraversa alcuni dei luoghi simbolo della città di Cuneo, a partire dal Monumento alla Resistenza di Umberto Mastroianni, trasformandoli in spazi di ascolto, riflessione e partecipazione.

Un progetto pensato non soltanto per ricordare, ma per interrogarsi sul significato più profondo della libertà e sul valore della sua difesa nel tempo.

Ideato e curato da Silvia Allochis, Gianluca Verlingieri e Andrea Vero, LiberAzione nasce nell'ambito delle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana e si propone come un'opera aperta, destinata a crescere progressivamente attraverso il contributo di cittadini e cittadine, scrittori e scrittrici e figure pubbliche legate al territorio, anche in collaborazione con il festival Scrittorincittà.

"Con questo progetto, che si traduce in una coinvolgente installazione artistica sonora permanente per le vie di Cuneo, abbiamo voluto offrire uno strumento di riflessione sull'importanza della libertà – spiegano gli organizzatori – perché la libertà non deve essere conservata come una reliquia. È un patrimonio vivo, che ciascuna generazione è chiamata a conoscere, comprendere e soprattutto difendere e alimentare ogni giorno".

Il primo nucleo del percorso prende avvio dal Monumento alla Resistenza di Umberto Mastroianni, opera che nel cuore del Parco della Resistenza di Cuneo restituisce, attraverso la forza della materia e delle sue forme, una memoria che continua a interrogare il presente. Attorno a questo luogo LiberAzione costruisce una dimensione nuova, nella quale le parole, la musica e i suoni diventano strumenti per riattivare la memoria e trasformarla in esperienza condivisa.

La presentazione ufficiale di LiberAzione si terrà martedì 29 settembre 2026, a partire dalle ore 10.30, presso l'Auditorium di Palazzo Santa Croce, in via Santa Maria 11 a Cuneo, nell'ambito delle manifestazioni ufficiali per l'apertura della nuova Biblioteca e polo culturale cuneese ESSECI.

La mattinata si aprirà con Parole di libertà, un incontro dedicato al tema della libertà, moderato dalla giornalista Vanna Pescatori, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo.

Al termine dell'incontro i partecipanti saranno accompagnati al Parco della Resistenza con una navetta cortesemente messa a disposizione da GrandaBus.

Qui, alle ore 11.30, presso il Monumento alla Resistenza, la Compagnia Artemakia presenterà la performance Oltre il vento, su musiche di Gianluca Verlingieri.

Un momento nel quale parola, gesto, spazio e musica si incontreranno per restituire al monumento una dimensione di ascolto e di esperienza collettiva, dando avvio concreto al percorso di LiberAzione.

Promotori dell'iniziativa sono Associazione Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS, Associazione Insieme ETS, A.C.L.I. sede provinciale di Cuneo APS e Studio Leonardo s.r.l. – Leonardo Arte, in collaborazione con il Centro Studi dell'Opera di Umberto Mastroianni di Roma, la Fondazione Mastroianni di Arpino (Frosinone) e Scrittorincittà. Il progetto è realizzato con il sostegno di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRC e Fondazione CRT.

LiberAzione nasce dunque come un progetto culturale condiviso, nel quale istituzioni, associazioni, artisti, intellettuali e cittadini sono chiamati a costruire insieme una narrazione capace di mettere in relazione la memoria della Resistenza con le domande del presente. Perché la libertà non è soltanto ciò che abbiamo ricevuto, ma ciò che scegliamo ogni giorno di lasciare a chi verrà dopo di noi.

La partecipazione all'evento è gratuita, con prenotazione consigliata.

Per confermare la presenza è possibile inviare una mail a segreteria@cavalieridellelanghe.it, indicando nome, cognome e numero dei partecipanti, oppure effettuare la prenotazione tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/liberazione-la-liberta-si-sente-inaugurazione-tickets1999551164359

Informazioni e programma: www.cavalieridellelanghe.it/liberazione