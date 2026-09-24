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Economia | 24 settembre 2026, 19:30

Studio notarile ricerca personale

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Studio notarile ricerca personale

Studio Notarile ricerca personale con esperienza da inserire nel proprio organico.

Zona di lavoro: Saluzzo, Savigliano e Racconigi.

Retribuzione commisurata al contratto collettivo di riferimento e alla qualifica di inserimento:

• Apprendistato: RAL indicativa di circa € 15.635 lordi annui

• Tempo indeterminato (personale qualificato): RAL indicativa di circa € 22.336 lordi annui

L'inquadramento specifico verrà definito in base all'esperienza e alle caratteristiche del candidato/a.

La ricerca è rivolta a candidature di tutti i generi, nel rispetto delle pari opportunità e della normativa vigente in materia di discriminazione.

Gli interessati possono inviare il proprio CV al seguente indirizzo:  

selezione.studionotarile2026@gmail.com

I.P.

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