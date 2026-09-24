Studio Notarile ricerca personale con esperienza da inserire nel proprio organico.
Zona di lavoro: Saluzzo, Savigliano e Racconigi.
Retribuzione commisurata al contratto collettivo di riferimento e alla qualifica di inserimento:
• Apprendistato: RAL indicativa di circa € 15.635 lordi annui
• Tempo indeterminato (personale qualificato): RAL indicativa di circa € 22.336 lordi annui
L'inquadramento specifico verrà definito in base all'esperienza e alle caratteristiche del candidato/a.
La ricerca è rivolta a candidature di tutti i generi, nel rispetto delle pari opportunità e della normativa vigente in materia di discriminazione.
Gli interessati possono inviare il proprio CV al seguente indirizzo: