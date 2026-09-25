Ti piacerebbe scoprire come nasce un giornale? TargatoCN apre le porta della redazione agli studenti. Fai alternanza scuola-lavoro / PCTO con noi

Hai mai pensato a cosa succede prima che una notizia arrivi sul tuo smartphone? Chi decide cosa raccontare? Come si verifica una notizia? Come si prepara un'intervista? Come si scatta una fotografia che accompagna un articolo? E quanto lavoro c'è dietro a un video, a un titolo o a una pagina web?

Per gli studenti che stanno cercando un'esperienza di alternanza scuola-lavoro / PCTO, TargatoCN apre le porte della propria redazione. Non una semplice visita e nemmeno un percorso fatto soltanto di teoria,

ma la possibilità di entrare per qualche giorno nel mondo del giornalismo, affiancando chi ogni giorno lavora per raccontare Cuneo e la sua provincia.

I ragazzi potranno conoscere da vicino il lavoro della redazione e confrontarsi con alcune delle attività che stanno alla base dell'informazione digitale: ricerca delle notizie, verifica delle fonti, scrittura, interviste, fotografie, video, social network e pubblicazione sul web.



L'obiettivo è permettere agli studenti di capire che dietro una notizia non c'è soltanto un computer o uno smartphone, ma soprattutto curiosità, capacità di ascoltare, attenzione alle parole, spirito critico e responsabilità.

E c'è anche un'altra cosa importante: in redazione si impara facendo. Una manifestazione, un evento sportivo, una storia di un'associazione, un'attività commerciale, un personaggio del territorio possono diventare l'occasione per provare a trasformare ciò che si vede e si ascolta in un vero racconto giornalistico.

È un'esperienza pensata non soltanto per chi sogna di diventare giornalista. Può essere interessante anche per chi ama scrivere, comunicare, fotografare, realizzare video, utilizzare i social, raccontare storie o semplicemente vuole capire meglio come funziona uno dei settori che ogni giorno contribuisce a formare l'opinione e la conoscenza del territorio.

Per i genitori può rappresentare, invece, l'occasione di vedere i propri figli misurarsi con un ambiente professionale nel quale vengono richieste autonomia, puntualità, capacità di relazionarsi con gli altri e attenzione a ciò che si comunica.

Perché conoscere il mondo del lavoro significa anche provare a viverlo.

TargatoCN, testata del gruppo editoriale More News, è da anni una delle realtà dell'informazione online del territorio cuneese e ogni giorno segue cronaca, attualità, economia, sport, cultura, eventi e storie della provincia.

SE SEI UNO STUDENTE E PENSI CHE IL GIORNALISMO, LA COMUNICAZIONE O IL MONDO DIGITALE POSSANO ESSERE LA TUA STRADA, QUESTA POTREBBE ESSERE L'OCCASIONE GIUSTA PER SCOPRIRLO.

Le scuole e gli studenti interessati possono contattare la redazione per conoscere modalità e disponibilità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Io, però, spingerei ancora di più sul fatto che l'esperienza è reale. La frase che secondo me deve restare al centro è:

"Non venire a vedere come si fa un giornale. Vieni a provare a contribuire a farlo."

Scrivi mail a info@targatocn.it