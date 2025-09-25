Gli 80 anni della fondazione Confcommercio di Saluzzo: tra storia, memoria e musica

Sabato 27 settembre alle 21 presso il Teatro Magda Olivero (via Palazzo di Città 15) prenderà il palcoscenico l’evento celebrativo “Dal dopoguerra a oggi: la storia del commercio del saluzzese e delle sue valli”, in occasione dell’80° anniversario della fondazione di Confcommercio Saluzzo e Zona.

La serata, aperta a tutti, vuole rendere omaggio a otto decenni di attività, crescita e vicinanza al territorio con un affascinante salto nella storia, da ieri ad oggi.



Si intrecceranno racconti, memoria e musica per offrire uno spaccato della storia del commercio locale, dai difficili anni del secondo dopoguerra fino alle sfide e trasformazioni più recenti.

A condurre il pubblico in questo viaggio sarà Mauro Marino, voce storica di Radio Italia, saluzzese di nascita, con una lunga carriera radiofonica e sul piccolo schermo, che sarà accompagnato dalla narrazione del giornalista Alberto Gedda e dalla performance musicale di Chiara Rosso.



"Gli 80 anni - viene specificato nella nota stampa della Confcommercio Nazionale - non sono solo un’occasione per raccontare la nostra storia comune e la nostra identità associativa, attraverso le conquiste e le trasformazioni che hanno segnato il nostro cammino e quello delle imprese associate, ma sono anche un traguardo che guarda al futuro".



L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria, chiamando gli uffici della Confcommercio di Saluzzo 0175 240 310 .

Tra gli eventi nel programma celebrativi degli 80 anni si annovera già il successo di un regalo fatto dalla confederazione alla città: lo straordinario firmacopie (sia in senso numerico che di calore) di Roby Facchinetti, a Saluzzo, domenica 21 settembre, in occasione di “Negozi in strada”, quando la voce e il cuore dei Pooh ha presentato il suo progetto “Parsifal - L’uomo delle stelle”.