Gli 80 anni della fondazione Confcommercio di Saluzzo: tra storia, memoria e musica

Sabato 27 settembre alle 21 presso il Teatro Magda Olivero (via Palazzo di Città 15) prenderà il palcoscenico l’evento celebrativo “Dal dopoguerra a oggi: la storia del commercio del saluzzese e delle sue valli”, in occasione dell’80° anniversario della fondazione di Confcommercio Saluzzo e Zona.
La serata, aperta a tutti, vuole rendere omaggio a otto decenni di attività, crescita e vicinanza al territorio con un affascinante salto nella storia, da ieri ad oggi.
Si intrecceranno racconti, memoria e musica per offrire uno spaccato della storia del commercio locale, dai difficili anni del secondo dopoguerra fino alle sfide e trasformazioni più recenti.
A condurre il pubblico in questo viaggio sarà Mauro Marino, voce storica di Radio Italia, saluzzese di nascita, con una lunga carriera radiofonica e sul piccolo schermo, che sarà accompagnato dalla narrazione del giornalista Alberto Gedda e dalla performance musicale di Chiara Rosso.
"Gli 80 anni - viene specificato nella nota stampa della Confcommercio Nazionale - non sono solo un’occasione per raccontare la nostra storia comune e la nostra identità associativa, attraverso le conquiste e le trasformazioni che hanno segnato il nostro cammino e quello delle imprese associate, ma sono anche un traguardo che guarda al futuro".
L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria, chiamando gli uffici della Confcommercio di Saluzzo 0175 240 310.
Tra gli eventi nel programma celebrativi degli 80 anni si annovera già il successo di un regalo fatto dalla confederazione alla città: lo straordinario firmacopie (sia in senso numerico che di calore) di Roby Facchinetti, a Saluzzo, domenica 21 settembre, in occasione di “Negozi in strada”, quando la voce e il cuore dei Pooh ha presentato il suo progetto “Parsifal - L’uomo delle stelle”.