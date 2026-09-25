"Zaino sospeso": la generosità della Pro Loco di Fossano a sostegno delle famiglie in difficoltà

Nell’ambito dell’iniziativa “Zaino Sospeso”, la Pro Loco di Fossano ha devoluto al Lions Club Fossano e Provincia Granda un contributo che ha consentito di intervenire tempestivamente a favore di alcune famiglie fossanesi in difficoltà.

Grazie a questo prezioso sostegno è stato possibile acquistare libri e materiale scolastico, offrendo un aiuto concreto a bambini e ragazzi del territorio e sostenendo il loro diritto allo studio.

Il materiale è stato consegnato alla Caritas di Fossano, che provvederà a distribuirlo alle famiglie destinatarie dell’iniziativa. La presidente del Lions Club Fossano e Provincia Granda, Antonella Masento, a nome di tutti i soci, esprime un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Fossano per la grande generosità e la sensibilità dimostrate. Un gesto di solidarietà che testimonia quanto la collaborazione tra le realtà locali possa tradursi in risposte rapide ed efficaci ai bisogni della comunità.