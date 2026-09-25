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Solidarietà | 25 settembre 2026, 17:31

"Zaino sospeso": la generosità della Pro Loco di Fossano a sostegno delle famiglie in difficoltà

Acquistati libri e materiale scolastico, offrendo così un aiuto concreto a bambini e ragazzi del territorio e sostenendo il loro diritto allo studio

In foto, la presidente del Lions Fossano, Antonella Masento, insieme alla Rappresentante della Caritas di Fossano

In foto, la presidente del Lions Fossano, Antonella Masento, insieme alla Rappresentante della Caritas di Fossano

Nell’ambito dell’iniziativa “Zaino Sospeso”, la Pro Loco di Fossano ha devoluto al Lions Club Fossano e Provincia Granda un contributo che ha consentito di intervenire tempestivamente a favore di alcune famiglie fossanesi in difficoltà. 

Grazie a questo prezioso sostegno è stato possibile acquistare libri e materiale scolastico, offrendo un aiuto concreto a bambini e ragazzi del territorio e sostenendo il loro diritto allo studio. 

Il materiale è stato consegnato alla Caritas di Fossano, che provvederà a distribuirlo alle famiglie destinatarie dell’iniziativa. La presidente del Lions Club Fossano e Provincia Granda, Antonella Masento, a nome di tutti i soci, esprime un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Fossano per la grande generosità e la sensibilità dimostrate. Un gesto di solidarietà che testimonia quanto la collaborazione tra le realtà locali possa tradursi in risposte rapide ed efficaci ai bisogni della comunità.

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