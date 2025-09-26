Costigliole Saluzzo conferisce la cittadinanza onoraria all’ingegner Emmanuel Alby

Il Comune di Costigliole Saluzzo conferirà la cittadinanza onoraria all’ingegner Emmanuel Alby, proprietario del Castlot, uno dei tre castelli del paese. La cerimonia si terrà domenica 28 settembre alle 17 nel salone d’onore del Municipio, "Palazzo Giriodi", in occasione della Sagra dell'uva Quagliano.

Originario della Francia e residente a Torino, Alby trascorre lunghi periodi dell’anno a Costigliole Saluzzo, dove negli anni ha instaurato un forte legame con la comunità costigliolese e con le associazioni locali.

In particolare ha collaborato con “Costigliole Nostro”, realtà impegnata nella valorizzazione della storia del paese, con gli organizzatori del Presepe vivente, con il gruppo delle guide turistiche e con i volontari delle visite guidate.

Recentemente il suo contributo si è reso prezioso anche per la promozione dell’evento dedicato all’albicocca tonda di Costigliole, prodotto tipico simbolo del territorio. Non meno importante il suo impegno nel fornire consigli e proposte per la tutela del borgo medievale e per le iniziative legate alla valorizzazione storica e paesaggistica della località.

Con questo riconoscimento, l’amministrazione comunale intende sottolineare il ruolo dell’ingegner Alby come "amico e sostenitore di Costigliole Saluzzo, per la costante attenzione e dedizione mostrate verso la crescita culturale e turistica del paese".



