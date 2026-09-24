"Umanità, cura, prevenzione": inaugurata la nuova sede della Lilt Cuneo [FOTO]

"Attenzione alla salute", "umanità", "cura". E poi, soprattutto, "prevenzione". Parole e concetti ribaditi più volte, per sottolinearne l'importanza, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) - Associazione provinciale di Cuneo, che ha avuto luogo giovedì pomeriggio nel cuore della città.

Autorità, professionisti del campo sanitario e numerosi cittadini hanno visitato i locali della struttura di via Busca 1/A. Un luogo dove "ogni piccolo gesto può fare la differenza", a sostegno dei malati oncologici, delle loro famiglie e di tutta la comunità.

Il presidente della Lilt Cuneo Enrico Collidà ha fatto gli onori di casa, aprendo il programma degli interventi istituzionali. Quindi è stata la volta della sindaca di Cuneo (ed ex presidente Lilt) Patrizia Manassero, del presidente della Commissione Sanità del consiglio regionale Luigi Icardi, dell'assessore regionale Marco Gallo e dei rappresentanti dell' Asl Cn 1 Gabriele Giarola e Monica Rebora.

Di assoluto rilievo la presenza del presidente nazionale Lilt Francesco Schittulli, che ha avuto occasione di presentare il suo libro "Una vita per vincere il cancro", i proventi delle cui vendite saranno destinati alla sede cuneese.

L'elegante sala riunioni della struttura è stata intitolata al compianto Sergio Giraudo, ex presidente Lilt Cuneo, rappresentato dai figli Sara e Domenico e dalla nipotina Emma che gli ha dedicato un dolce ricordo.

Tanti gli enti, le associazioni e le realtà imprenditoriali che hanno dato un contributo. Prezioso, come l'opera dei volontari: "la vera forza della Lilt".

La nuova sede è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 14:30 alle 17:30.