VOLLEY A3F / Acqua San Bernardo è il nuovo main sponsor del Mondovì Volley [VIDEO]

Da sinistra Pier Domenico Ravera, Anna Aliberti e Antonio Biella

Il campionato di volley femminile di A3 non è ancora iniziato, ma il Mondovì Volley ha ottenuto già un importante successo. Un importante marchio del territorio come Acqua San Bernardo si lega al club rossoblù con un progetto triennale. Da quest'anno, infatti, il marchio della società garessina diventa di fatto il nuovo main-sponsor del Mondovì Volley.

Nasce, o meglio si concretizza un sodalizio economico sportivo, dopo una reciproca vicinanza, iniziata già una decina di anni fa. Dal "fidanzamento", però, ora si è passati a un "matrimonio". Una felice unione, giunta proprio nel centenario della nascita di Acqua San Bernardo, che consente al Mondovì Volley di guardare al futuro con maggiore serenità finanziaria e nel contempo sognare nella costante crescita della prima squadra, ma anche del settore giovanile.

Insomma, sostenibilità si, baluardo di entrambe le società, ma senza smettere di sognare e di puntare in alto. L'ufficialità è giunta questa mattina a Torino, in occasione dell'evento Terra Madre. Presenti i vertici delle due società e l'intera squadra del Mondovì Volley. Nel video che segue la "vision" dell'amministratore generale di Acqua San Bernardo Antonio Biella:

Comprensibile la soddisfazione del presidente del Mondovì Volley Pier Domenico Ravera: