Truffa Inps: ok da Aula Senato a conflitto attribuzione per Daniela Santanchè

E' arrivato nella giornata di ieri, mercoledì 25 settembre, l'ok dell'Aula del Senato alla costituzione in giudizio di Palazzo Madama dinanzi alla Consulta nei confronti della Procura della Repubblica di Milano, in relazione all'inchiesta sulla presunta truffa all'Inps che coinvolge Daniela Santanchè, ministra del Turismo. L'Aula, con il voto per alzata di mano, ha confermato quindi il pronunciamento della Giunta per le autorizzazioni, che ieri aveva approvato la relazione Stefani sul conflitto di attribuzione.

La Giunta delle immunità parlamentari del Senato aveva infatti votato a favore del conflitto di attribuzione relativamente alla richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano di procedere nei confronti della ministra, approvando la relazione della leghista Erika Stefani, che aveva proposto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura meneghina.

La Procura, secondo quanto sostenuto nella relazione votata, ha utilizzato la trascrizione di conversazioni registrate da un privato nascostamente e ha acquisito mail che sono state scambiate con la senatrice Santanchè da parte di vari soggetti (Sai/Adnkronos)