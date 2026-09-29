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Cronaca | 29 settembre 2026, 19:49

Lagnasco, scontro frontale sulla Provinciale 662: due feriti

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, nel territorio di Lagnasco lungo la Sp 662. Da quanto si apprende si è registrato un frontale tra due automobili. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, sia da Saluzzo che da Savigliano, i quali hanno estratto dalle auto due persone poi trasportate con urgenza in ospedale dai sanitari. 

Le loro condizioni non sono, fortunatamente, gravi. 

Sul posto anche i carabinieri per stabilire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

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