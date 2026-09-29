Lagnasco, scontro frontale sulla Provinciale 662: due feriti

Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, nel territorio di Lagnasco lungo la Sp 662. Da quanto si apprende si è registrato un frontale tra due automobili. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, sia da Saluzzo che da Savigliano, i quali hanno estratto dalle auto due persone poi trasportate con urgenza in ospedale dai sanitari.

Le loro condizioni non sono, fortunatamente, gravi.

Sul posto anche i carabinieri per stabilire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.