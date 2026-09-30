Cuneo piange Lucia Cavallo, la “nonnina” dal sorriso sempre pronto: aveva 104 anni

Aveva compiuto 104 anni lo scorso maggio, un traguardo importante che aveva raggiunto conservando quella voglia di stare insieme agli altri e quel sorriso che, a Casa Famiglia di corso Dante a Cuneo, tutti avevano imparato a conoscere. Lucia Cavallo, vedova Isoardo, se n’è andata oggi, mercoledì 30 settembre, lasciando un ricordo fatto soprattutto di affetto, gentilezza e disponibilità verso chiunque incontrasse.

Lucia era la più anziana ospite della residenza per anziani cuneese. Da anni costretta sulla carrozzina, non aveva però rinunciato a partecipare attivamente alla vita della struttura. Prendeva parte alle numerose attività organizzate durante la settimana e amava condividere momenti di socialità con gli altri ospiti, con il personale e con i familiari.

A prendersi cura di lei, con una presenza costante, erano soprattutto le figlie Silvia e Daniela, che si alternavano per non lasciarla mai sola. Non mancavano nemmeno le occasioni per uscire dalla struttura e fare un giro per Cuneo: le figlie spesso accompagnavano Lucia in città, permettendole di mantenere quel rapporto con la comunità e con le persone che per lei era sempre stato importante.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna capace di dispensare una parola buona e un sorriso a tutti. Un modo semplice e autentico di rapportarsi agli altri che l’ha resa una presenza speciale all’interno di Casa Famiglia, dove aveva trovato una nuova quotidianità e tanti affetti.

Lucia lascia le figlie Silvia e Daniela, con Vittorio, le nipoti Gabriella, Francesca e Alice, gli amatissimi pronipoti Alice, Tommaso, Adele e Lorenzo, la cognata Nucci, oltre ai nipoti e a tutti i parenti che le sono stati accanto.

I funerali, provenienti dalla Casa di riposo Casa Famiglia di corso Dante 58, saranno celebrati venerdì 2 ottobre alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giuseppe. Al termine della funzione seguirà la tumulazione nel cimitero di Spinetta.

Il Rosario sarà recitato giovedì 1° ottobre alle ore 18 nella cappella della Casa di riposo Casa Famiglia.