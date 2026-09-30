Alba: apre il parcheggio Inail in occasione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco

In occasione della 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, il Comune di Alba potrà mettere a disposizione della cittadinanza e dei visitatori, come parcheggio gratuito ad uso pubblico, l'area di proprietà INAIL adiacente a piazzale Prunotto.

L'apertura dell'area è stata autorizzata da INAIL in via eccezionale per due periodi: dal 1° al 4 ottobre e dall'8 al 19 ottobre 2026 compresi.

L'autorizzazione è il risultato del confronto tra il Comune di Alba e INAIL e rappresenta un importante supporto alla gestione della mobilità e della sosta durante le settimane della Fiera, tradizionalmente caratterizzate da un significativo afflusso di visitatori.

«Desidero ringraziare sinceramente INAIL e la Direzione regionale, nella persona della direttrice Alessandra Lanza, per la disponibilità dimostrata nei confronti della nostra città – dichiara il sindaco Alberto Gatto –. Sappiamo che si tratta di un'area inserita nel piano di dismissione del patrimonio immobiliare dell'Istituto e che, proprio per questo, il suo utilizzo deve essere valutato con particolare attenzione. La scelta di autorizzarne comunque l'apertura in occasione della Fiera è un segnale concreto di collaborazione istituzionale, che va a beneficio di Alba, dei suoi cittadini e delle migliaia di persone che nei prossimi giorni raggiungeranno la nostra città. Ringrazio INAIL per aver accolto la nostra richiesta e per aver dimostrato ancora una volta attenzione alle esigenze del territorio».