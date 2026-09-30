Marene capitale delle De.Co. della Granda

Domenica 27 settembre il Parco Galvagno di Marene ha ospitato il De.Co. Village, la prima manifestazione provinciale interamente dedicata alle Denominazioni Comunali, che ha riunito Comuni, produttori e realtà provenienti da diverse aree del territorio cuneese per valorizzare produzioni tipiche, tradizioni, saperi e identità locali.

Alla giornata hanno partecipato il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il consigliere provinciale Rocco Pulitanò, insieme a numerosi amministratori del territorio.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Marene con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale Denominazioni Comunali e della Provincia di Cuneo, ha proposto degustazioni, momenti di approfondimento e occasioni di incontro tra comunità provenienti da tutta la Granda. L'evento ha offerto una vetrina alle eccellenze locali, mettendo in evidenza il valore delle De.Co. come strumento di tutela delle tradizioni e di promozione dei territori.

«La Provincia di Cuneo sta portando avanti con convinzione un percorso di valorizzazione delle Denominazioni Comunali e delle eccellenze che caratterizzano i nostri territori. Anche attraverso il sostegno a iniziative di promozione e divulgazione, vogliamo contribuire a far conoscere i prodotti identitari dei nostri Comuni e le storie delle comunità che li custodiscono. Il De.Co. Village rappresenta un'importante occasione di incontro e confronto, ma soprattutto conferma quanto le identità locali possano diventare un elemento di crescita culturale, sociale ed economica per l'intera provincia», ha sottolineato il presidente Luca Robaldo.