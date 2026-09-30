Nucetto ritrova la torre del castello medievale

Sabato 26 settembre il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il consigliere provinciale Rocco Pulitanò hanno partecipato all'inaugurazione della riqualificata torre del castello medievale di Nucetto, tornata fruibile grazie a un importante intervento di recupero e valorizzazione. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Nucetto Enzo Dho, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l'assessore regionale Paolo Bongioanni, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia e il senatore Giorgio Maria Bergesio.

L'opera, finanziata con fondi del Pnrr e con il contributo della Fondazione CRC, rientra in un più ampio progetto di valorizzazione dei castelli dell'Alta Val Tanaro. L'intervento ha consentito il recupero della storica torre, che oggi può essere visitata grazie a nuovi percorsi interni ed esterni che permettono di raggiungerne la sommità e di apprezzare uno dei simboli più significativi del territorio.

La giornata inaugurale, aperta dall'esibizione della Corale "Due Torri Monica Tarditi" di San Michele Mondovì, ha richiamato numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni, sottolineando il valore culturale e turistico dell'operazione. Il recupero del complesso conferma l'impegno condiviso di enti e amministrazioni nella tutela del patrimonio storico locale e nella promozione delle opportunità di sviluppo dell'Alta Val Tanaro.