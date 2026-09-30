Premio Tenco 2026, Sanremo torna capitale della canzone d’autore: tre serate all’Ariston e un ricco programma di eventi

Grande attesa a Sanremo per il Premio Tenco 2026, che porterà nuovamente sul palco del Teatro Ariston alcuni dei protagonisti più importanti della canzone d’autore italiana. La 49ª edizione della rassegna si svolgerà dal 20 al 24 ottobre, con le tre serate principali in programma il 22, 23 e 24 ottobre. Il tema scelto per quest’anno è "Dio è morto", un titolo che accompagnerà l’intera manifestazione e che invita a interrogarsi sul ruolo della creatività e della cultura di fronte alla violenza, all’omologazione e alla crescente presenza del mercato e degli algoritmi.

La rassegna, dedicata alla Canzone d’Autore, si tiene a Sanremo dal 1974 ed è diventata negli anni un appuntamento di riferimento per artisti, musicisti, giornalisti e operatori del settore. Questa edizione sarà dedicata alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi, figura centrale nella storia del Club Tenco. I Premi Tenco alla carriera saranno assegnati a Manuel Agnelli e Afterhours, Enzo Avitabile, Frankie Hi-NRG MC, Max Manfredi e Paola Turci. Riconoscimenti anche a Cesare Bermani e Andrea Scanzi, premiati come operatori culturali.

Tra i riconoscimenti figura anche il Premio Yorum 2026, assegnato a Juan Carlos "Flaco" Biondini. Il chitarrista e cantante argentino, emigrato in Italia a metà degli anni Settanta poco prima del golpe di Videla, è noto anche per la lunga collaborazione con Francesco Guccini. Il premio, istituito dal Club Tenco in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020, vuole dare visibilità agli artisti impegnati sui temi dei diritti umani e della libertà d’espressione. Nel caso di Biondini, il riconoscimento assume anche un significato legato alla memoria della generazione di giovani argentini costretti a lasciare il Paese durante la dittatura.

Sul palco dell’Ariston, nella serata di giovedì 22 ottobre, saranno inoltre consegnate le Targhe Tenco 2026, assegnate ai migliori dischi di canzone d’autore pubblicati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. I riconoscimenti riguardano Caparezza per "Orbit Orbit" come miglior album in assoluto, Carmen Consoli per "Amuri Luci" nella categoria dialetto, Piji per "Sta registrando audio…" come opera prima, Avincola per "Avincola canta Carella" come album di interprete, Emma Nolde per "Quello che deve essere sarà" come canzone singola e Filippo Graziani per "80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)" come album a progetto.

Il programma prenderà il via già martedì 20 ottobre, con la prima edizione del Tenco Off, dedicata alla proiezione di tre docufilm nella Sala Roof 3 del Teatro Ariston, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Alle 16.00 sarà proposto "Quando passa Paolo – Un docufilm per Paolo Benvegnù", alle 18.00 "Una vespa targata Cuneo", dedicato alla vita e al percorso artistico di Ernesto Bassignano, mentre alle 21.00 sarà la volta di "Ancora in Assemblea", sull’esperienza artistica dell’Assemblea Musicale Teatrale.

Mercoledì 21 ottobre la rassegna entrerà nel vivo con la masterclass per le scuole dedicata a Franco Battiato, in programma alle 10.00 al Teatro Ariston. All’incontro parteciperanno don Luigi Ciotti, Carmen Consoli, Carlo Guaitoli, Gennaro De Rosa, Rossana De Pace e Stefano Senardi, con la moderazione di Marika Amoretti. La sera, alle 21.00 al Teatro dell’Opera del Casinò, spazio invece a "Donne in punta di note", con Paola Turci & Orchestra Sinfonica di Sanremo e la partecipazione di Gino Castaldo.

Le tre serate all’Ariston saranno presentate da Neri Marcorè il 22 ottobre, Chiara Buratti il 23 e Silvia Boschero il 24. La scenografia sarà firmata dall’artista messicano Javier Marín, mentre tra gli ospiti annunciati figurano Anastasio, Claudia Crabuzza, Fabri Fibra, Sara Gioielli, Francamente, Giulia Mei, Santamarea e Satantango. Il Club Tenco ha scelto inoltre di portare a Sanremo quattro finalisti della cinquina della Targa Tenco per la migliore opera prima, con l’obiettivo di valorizzare percorsi capaci di muoversi oltre generi, mode e forme di omologazione.

Il Premio Tenco non si fermerà però all’Ariston. Dal 21 ottobre saranno numerosi gli appuntamenti distribuiti in diversi luoghi della città, dalla sede del Club Tenco nell’ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria al Teatro dell’Opera del Casinò, fino all’ex chiesa di Santa Brigida nel quartiere Pigna. Tra gli appuntamenti figurano incontri dedicati al rapporto tra musica e Intelligenza Artificiale, alla situazione della canzone contemporanea e alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi, oltre alla tavola rotonda "La canzone democratica", prevista il 24 ottobre alle 15.15 al Teatro dell’Opera del Casinò.

Anche la Pigna sarà protagonista con mostre, concerti e iniziative. Il 21 ottobre alle 17.00 sarà inaugurata la mostra "Quino, la pace e i diritti umani. Mafalda al Tenco", visitabile fino al 31 ottobre, seguita alle 18.00 da "San Francesco Reloaded". Dal 22 al 24 ottobre, alle 18.00, sono invece previsti tre concerti: "Tierra y Pueblo" con Claudia Crabuzza, "Misteri Buffi. Cent'anni di Dario Fo" con Alessio Lega, Guido Baldoni e Giulia Angeloni, e "David Dei Miracoli" con Chiara Riondino e la partecipazione di Paolo Hendel.

Il programma del Premio Tenco 2026

MARTEDÌ 20 OTTOBRE – TENCO OFF

Teatro Ariston, Sala Roof 3 – ingresso libero fino a esaurimento posti

Ore 16.00 – Proiezione del docufilm "Quando passa Paolo – Un docufilm per Paolo Benvegnù", di Pierpaolo Scuro e Marco Olivotto.

Ore 18.00 – Proiezione del docufilm "Una vespa targata Cuneo", di Davide Trebbi, Fabio Luigi Lionello ed Ernesto Bassignano.

Ore 21.00 – Proiezione del docufilm "Ancora in Assemblea", di Dario Di Viesto. Con Fabrizio Benente, Gian Piero Alloisio, Bruno Biggi e Gianni Martini.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE

Ore 10.00 – Teatro Ariston – Masterclass su Franco Battiato, con don Luigi Ciotti, Carmen Consoli, Carlo Guaitoli, Gennaro De Rosa, Rossana De Pace e Stefano Senardi. Modera Marika Amoretti.

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione – Presentazione del libro "Cantautori nelle scuole", con Francesco Guarino, Felice Liperi, Marika Amoretti ed Ernesto Marciante.

Ore 16.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione – Presentazione del libro "Tutta colpa di Bobo. Sergio Staino e la sinistra italiana", di Aurora Nina Allegra.

Ore 17.00 – Pigna di Sanremo, via Palma 16 – Inaugurazione della mostra "Quino, la pace e i diritti umani. Mafalda al Tenco", con Claudio Marchiori, Gigia Perfetto, Chicca Dedali e Steven Forti. La mostra sarà visitabile dal 21 al 31 ottobre.

Ore 18.00 – Pigna di Sanremo, Ex Chiesa di Santa Brigida – "San Francesco Reloaded", con Massimo Donno, Bruno Galeone e Giorgio Distante.

Ore 21.00 – Teatro Casinò – "Donne in punta di note", con Paola Turci e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Partecipazione di Gino Castaldo.

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione – Conferenza stampa.

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione – Tavola rotonda "La canzone ai tempi dell'Intelligenza Artificiale", con Irene Buselli, Alessandro Alfieri e Simone Aliprandi. Modera Steven Forti.

Ore 16.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione – Tavola rotonda "La musica è finita", con Gino Castaldo, Bruno Sconocchia, Damir Ivic, Manfredi Maida (Tamango) e Stefano Senardi. Modera Paolo Talanca.

Ore 18.00 – Pigna di Sanremo, Ex Chiesa di Santa Brigida – "Tierra y Pueblo", con Claudia Crabuzza. Presenta Steven Forti.

Ore 21.00 – Teatro Ariston – 1ª Serata della Rassegna della canzone d'autore, presentata da Neri Marcorè. Sul palco Avincola, Caparezza, Carmen Consoli, Filippo Graziani, Emma Nolde e Piji, tutti destinatari della Targa Tenco 2026.

VENERDÌ 23 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione – Conferenza stampa.

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione – "Quel Vulcano di Secondiano. Progetti di e per Sergio Sacchi": presentazione del disco "Cantata per Sergio Staino" (Ala Bianca), presentazione del "CantaSacchi" e proiezione del documentario "L'architetto di canzoni" di Claudia Crabuzza. Con Toni Verona, Michele Staino, Laura Rossi, Claudia Crabuzza e Antonio Silva. Presenta Steven Forti.

Ore 18.00 – Pigna di Sanremo, Ex Chiesa di Santa Brigida – "Misteri Buffi. Cent'anni di Dario Fo", con Alessio Lega, Guido Baldoni e Giulia Angeloni.

Ore 21.00 – Teatro Ariston – 2ª Serata della Rassegna della canzone d'autore, presentata da Chiara Buratti. In programma Manuel Agnelli e Afterhours, Premio Tenco 2026 alla carriera; Anastasio, Francamente, Sara Gioielli, Santamarea e Satantango come ospiti. Sul palco anche Andrea Scanzi, Premio Tenco all'Operatore Culturale 2026, e Paola Turci, Premio Tenco 2026 alla carriera.

SABATO 24 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione – Conferenza stampa.

Ore 15.00 – Teatro Casinò – "Il pluralismo musicale in Italia", con Pierluigi Sacco.

Ore 15.15 – Teatro Casinò – Tavola rotonda "La canzone democratica", con Antonio Silva, Fausto Bertinotti, Cesare Bermani, Marco Ongaro, Chiara Ferrari e Giulia Mei. Moderano Steven Forti e Paolo Talanca.

Ore 18.00 – Pigna di Sanremo, Ex Chiesa di Santa Brigida – "David Dei Miracoli", con Chiara Riondino e la partecipazione di Paolo Hendel, Michele Staino, Paolo Cerri e Fabio Battistelli.

Ore 21.00 – Teatro Ariston – 3ª Serata della Rassegna della canzone d'autore, presentata da Silvia Boschero. Sul palco Enzo Avitabile, Premio Tenco 2026 alla carriera; Cesare Bermani, Premio Tenco all'Operatore Culturale 2026; Juan Carlos "Flaco" Biondini, Premio Yorum 2026; Frankie hi-nrg mc e Max Manfredi, Premi Tenco 2026 alla carriera. Ospiti Claudia Crabuzza, Fabri Fibra e Giulia Mei.

Abbonamenti e biglietti per le tre serate sono disponibili online e al botteghino del Teatro Ariston, aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00, il sabato anche dalle 10.00 alle 13.00. Per la prima volta è inoltre previsto uno sconto del 15% per gli under 25 sull’abbonamento alle serate della rassegna, valido per gli acquisti effettuati direttamente al botteghino. L’edizione 2026 si presenta così come un appuntamento articolato tra musica, memoria, confronto e nuovi linguaggi, riportando ancora una volta Sanremo al centro della scena della canzone d’autore.