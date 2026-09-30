Aldo Cazzullo porta Alba su La7: "Gli ultimi 40 minuti sono i più belli che abbia mai girato in tv"

Un'immagine del servizio su Alba e la Resistenza che andrà in onda domani sera su La7

Alba vista dall'alto del campanile del Duomo, le riprese con i droni, il centro storico, le Langhe e i loro volti. Poi Beppe Fenoglio, la Resistenza e un incontro con Margherita Fenoglio tra gli oggetti appartenuti al padre. Ci sarà molto territorio albese nella prima puntata della nuova stagione di "Una Giornata Particolare", il programma di Aldo Cazzullo che torna questa sera, mercoledì 30 settembre, in prima serata su La7.

La quinta stagione riparte da uno dei passaggi cruciali della storia italiana: l'8 settembre 1943, con l'annuncio dell'armistizio, la fuga del re e di Badoglio, l'occupazione tedesca e l'inizio della Resistenza. Un racconto che nella parte conclusiva arriverà ad Alba e nelle Langhe, dedicando al territorio circa 40 minuti.

Per Cazzullo, albese, è stata una parte della trasmissione dal significato particolare. "Non sta a me dirlo, ma sono i 40 minuti più belli di televisione che abbia mai girato in vita mia", racconta.

Le telecamere mostrano Alba dall'alto, con immagini realizzate dal campanile del Duomo e con i droni, per poi attraversare la città e il paesaggio di Langa. Cazzullo racconta la storia e le tradizioni della sua città, fino ad arrivare alla figura di Beppe Fenoglio, inevitabile nel percorso dedicato alla Resistenza.

Tra i momenti della puntata c'è l'incontro con Margherita Fenoglio, intervistata da Cazzullo. "Ci mostra le armi del padre, la sua Colt, la pistola e il fucile", anticipa il giornalista.

Il viaggio prosegue poi in Alta Langa, a Cascina della Langa, luogo legato all'esperienza resistenziale di Fenoglio. È qui che il racconto televisivo si intreccia ancora più direttamente con quello dello scrittore e del territorio che sarebbe diventato materia della sua opera.

"Mi sono commosso ed emozionato. Si piange e si ride", racconta Cazzullo, che accompagna l'anticipazione con un auspicio rivolto direttamente alla sua città: "Spero che tutti gli albesi la vedranno".