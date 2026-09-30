CICLISMO / Vigor Cycling ok anche in veste organizzativa: successo per il campionato europeo e italiano dei non udenti

Altro weekend da incorniciare per il Vigor Cycling. Il team cuneese di Piasco presieduto da Claudio Mattio, si è stavolta presentato nella veste organizzativa per allestire il campionato europeo e italiano dei non udenti.

Partecipanti provenienti anche da Belgio, Croazia e Francia e da varie città dello Stivale, Roma, Salerno, Vicenza e altre ancora, con spirito alquanto festoso. Tra di loro anche una piemontese, Elisa Bocco di Cavour, laureatasi campionessa europea.

Un'impegnativa cronoscalata di sei chilometri da Rossana a Busca ha aperto la manifestazione, seguita da una gara di mountain bike, prima del gran finale con l'eliminator. Gestita dal maestro delle "ruote grasse" Federico Barberis e dallo staff del team fra cui Fabrizio Solavaggione e con l'effervescente Silvio Mattio nel ruolo di speaker, la massima rassegna nazionale del settore, alla quale hanno sono intervenuti anche i dirigenti federali Davide Benotto e regionale Giancarlo Origlia, ha vissuto anche un riuscito epilogo.

Protagonisti 150 concorrenti che hanno disputato, sulla pista di Bianciotto-Rossana, una gara di mountain bike valida quale campionato provinciale, nonchè decima e ultima prova della Coppa Piemonte, con tutte le categorie al via, dagli esordienti ai master.

Nel nutrito gruppo di partenza anche le formazioni degli esordienti e allievi della Vigor Cycling. Seguiti dal direttore sportivo Gianfranco Lantermino si sono schierati fra gli esordienti il neo campione italiano di enduro Martino Icardi, Matteo Silvestri e il debuttante Filippo Tallone, mentre negli allievi hanno gareggiato Dennis Solavaggione, Fabio Marino, quinto alla fine tra i nati del primo anno, Gioele Barra, Samuele Meiranesio e Tomas Lantermino quinto a propria volta nella classe di età 2010. Ottima a conti fatti, la performance dei piaschesi, per merito di Dennis Solavaggione terzo classificato negli allievi uno, e conquistatore del titolo di neo campione provinciale cuneese. Inoltre, sempre nella medesima categoria secondo posto assoluto di Fabio Marino nella graduatoria finale della Coppa Piemonte.

Infine, si puntualizza che nove giorni fa sulla pista di Bianciotto-Rossana Simone Giolitti ha incassato la terza posizione nella batteria G6 dei Giovanissimi.