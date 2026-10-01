Cuneo, nasce "Fuori Campo": il cinema diventa accessibile anche a persone sorde e cieche

Nasce a Cuneo "Fuori Campo – Proiettiamo senza barriere", un progetto di accessibilità cinematografica finanziato dalla Fondazione CRC. La sperimentazione si apre con una rassegna al Cinema Teatro Don Bosco di Cuneo, nei venerdì 2, 16, 23 e 30 ottobre. Si chiude con un festival di tre giorni, dal 26 al 28 novembre, dedicato alla condivisione di buone pratiche di inclusione.

Le proiezioni sono gratuite. Sull'app MovieReading sono disponibili i sottotitoli descrittivi per il pubblico sordo e le audiodescrizioni in cuffia per le persone cieche.

Il progetto è promosso dall'Oratorio Salesiano Don Bosco e dall'Associazione Culturale Noau ed è un modello virtuoso di co-progettazione, realizzato con ENS, UICI e UNIVOC.

Venerdì 2 ottobre il Cinema Don Bosco presenta "Familia" di Francesco Costabile. È un potente thriller psicologico tratto da una drammatica storia vera di violenza domestica. Il film trascina lo spettatore nelle tensioni di una casa-gabbia, sostenuto dalle grandi interpretazioni di Barbara Ronchi, Francesco Di Leva e Francesco Gheghi, quest'ultimo premiato come miglior attore a Venezia. È un'esperienza viscerale e necessaria, consacrata da un palmarès d'eccezione: due Nastri d'Argento, un David di Donatello e la scelta come film per rappresentare l'Italia agli Oscar 2026.

Prima della proiezione è in programma un talk tra Eva Garelli della Cooperativa Fiordaliso e Andrea Ceraso, curatore artistico del progetto "Fuori Campo".