Manta, un nuovo elettrocardiografo alla Casa di riposo "Maero" grazie alla generosità dei cittadini

Venerdì 9 ottobre alle 16 verrà consegnato un nuovo elettrocardiografo alla Casa di Riposo 'Maero' di Manta: un risultato importante, raggiunto in tempi brevi grazie alla collaborazione tra istituzioni, realtà del territorio e, soprattutto, alla grande generosità della comunità mantese.

Il progetto, presentato nei mesi scorsi in Consiglio comunale, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Manta, l'Asl Cn1, l'associazione 'Fai entrare il sole nelle Case di Riposo' e la Residenza per anziani 'Maero' con l'obiettivo di rafforzare i servizi sanitari di prossimità e offrire nuove opportunità di prevenzione e controllo, a partire dalle persone anziane e più fragili.

Fondamentale per la realizzazione dell'iniziativa è stata la raccolta fondi promossa per l'acquisto dell'apparecchiatura, alla quale la cittadinanza ha risposto con grande partecipazione. La generosità dei mantesi, e di una famiglia in particolare, ha consentito di raggiungere l'obiettivo in tempi molto brevi, trasformando un progetto condiviso in un servizio concreto per la comunità.

In una prima fase il nuovo elettrocardiografo sarà utilizzato a favore degli ospiti della Casa di Riposo 'Maero', permettendo di effettuare gli esami direttamente all'interno della struttura e riducendo, quando possibile, la necessità di spostamenti.

Il progetto è però pensato per crescere nel tempo. La prospettiva è quella di rendere successivamente l'apparecchiatura un servizio a disposizione anche dei cittadini di Manta e, in una fase ulteriore, di attivare il servizio di telecardiologia, con il collegamento al reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Savigliano per la trasmissione e la refertazione degli esami a distanza.

L'avvio di questa ulteriore fase è previsto indicativamente a partire dal prossimo gennaio.

Un percorso reso possibile anche grazie alla disponibilità e alla collaborazione del dottor Michele De Benedictis, primario del reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Savigliano, che ha voluto coinvolgere Manta in questo progetto pilota, creando le condizioni per sviluppare progressivamente un nuovo modello di assistenza cardiologica di prossimità.

"È una grande soddisfazione vedere questo progetto diventare realtà in così poco tempo - commenta il sindaco Ivana Casale. - Quando lo abbiamo presentato in Consiglio comunale avevamo davanti un percorso da costruire; oggi possiamo consegnare alla Casa di Riposo Maero un'apparecchiatura acquistata grazie soprattutto alla straordinaria risposta della nostra comunità.

La raccolta fondi ha dimostrato ancora una volta quanto Manta sappia essere generosa e unita quando c'è un obiettivo importante da raggiungere.

Ringrazio tutti i mantesi che hanno partecipato alla raccolta, l'associazione 'Fai entrare il sole nelle Case di Riposo' per il grande impegno con cui ha accompagnato il progetto, il direttore generale dell'ASsl Cn1 Giuseppe Guerra e il dottor Michele De Benedictis, primario della Cardiologia dell'Ospedale di Savigliano, che ha voluto coinvolgere il nostro territorio.

Tutta la cittadinanza – conclude la prima cittadina - è invitata a partecipare a questo importante momento di condivisione, che sarà anche l'occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Un'occasione per ritrovarsi come comunità e condividere un risultato che appartiene a tutta Manta".