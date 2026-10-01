"Narrar castelli e vini", cinque manieri si raccontano tra storia e degustazioni

Storia, leggende e tradizioni di una terra antichissima! Un vero viaggio a ritroso nel tempo per scoprire curiosità e aneddoti memorabili legati ai castelli e, al termine del percorso, degustare i vini del territorio.

Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 le visite si svolgeranno come segue:

Domenica 18 ottobre 2026: Castello di Serralunga d'Alba (turni ogni 30 minuti)

Domenica 25 ottobre 2026: Castello di Magliano Alfieri e Castello di Monteu Roero (turni ogni ora)

Domenica 1° novembre 2026: Castello di Roddi (turni ogni 30 minuti)

Domenica 8 novembre 2026: Castello di Pralormo (turni ogni ora)

Al termine del percorso narrato, spazio alla degustazione di vini, immancabile in un territorio celebre in tutto il mondo per la sua vocazione vitivinicola. Le degustazioni si svolgono nelle pertinenze dei castelli e coinvolgono i produttori locali.

Trekking e Narrar castelli e vini

In occasione dell'evento sono previste 3 escursioni a piedi attorno ai castelli di Serralunga d'Alba, Monteu Roero e Roddi, condotte dalle guide dell'Associazione Terre Alte.

Un'opportunità per vivere una giornata all'insegna di cultura, natura e cammino lento. Iscrizioni per le escursioni sul sito www.terrealte.cn.it oppure al numero 339 65 75 703 o alla mail info@terrealte.cn.it

Costi e informazioni

Il biglietto d'ingresso, con degustazione inclusa, costa 12 euro. Il prezzo scende a 10 euro per i possessori dell'Abbonamento Musei Piemonte Valle d'Aosta e per chi partecipa alle escursioni dell'Associazione Terre Alte, e a 8 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni. L'ingresso è gratuito per i bambini fino a 5 anni. L'evento si svolge anche in caso di maltempo: si consiglia di indossare scarpe adatte alla pioggia e di portare un ombrello.

I posti sono limitati e l'iscrizione è fortemente consigliata sul sito www.turismoinlanga.it

Narrar castelli e vini®, giunto quest'anno alla XXVI edizione, è organizzato da Turismo in Langa APS in collaborazione con Barolo & Castles Foundation, Associazione Bel Monteu e Associazione Terre Alte, con i proprietari dei manieri e con il patrocinio dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

LE VISITE NARRATE®

La protagonista dell’evento è la narrazione e con essa tutte le suggestioni evocate dalla parola recitata: straordinariamente “viva” e realistica, permetterà al visitatore di diventare parte integrante della scena e interlocutore dei personaggi, in un'emozionante scoperta - o riscoperta - di storie e leggende.

Non una semplice visita guidata, dunque, ma un evento dove il fil rouge è dato dal racconto: una visita narrata®. I visitatori saranno accompagnati alla scoperta degli edifici dagli stessi personaggi che vissero fra quegli ambienti, grazie alla finzione scenica a cura di narratori e guide turistiche che daranno voce a figure storiche e leggendarie legate ai manieri.

DOMENICA 18 OTTOBRE 2026

Castello di Serralunga d’Alba: nel Castello di Serralunga d’Alba, di proprietà statale, afferente alla Direzione regionale musei nazionali Piemonte, i visitatori incontreranno, oltre alla guida del castello, il signore feudale dell’antica casata piemontese Pietrino Falletti, intento a dare disposizioni sulle coltivazioni dei suoi possedimenti, sulle pene previste per chi danneggia il raccolto e sull’economia di Serralunga.

Al termine della visita sarà possibile degustare il vino dell’Azienda Agricola Garesio di Serralunga d’Alba.

DOMENICA 25 OTTOBRE 2026

Castello di Magliano Alfieri: un’affascinante giornata per respirare l’atmosfera di epoche passate, tra le mura del castello di Magliano Alfieri, in compagnia di una puntigliosa, ma sognatrice studiosa e di un suonatore di conchiglie, alla ricerca del misterioso quadro di Cleopatra ispiratore degli Alfieri. Lo troveranno, in pieno allestimento del Museo dei Soffitti in Gesso? Le visite narrate permetteranno di ammirare il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari – Cultura del Gesso, scrigno di preziosi manufatti, calchi e formelle decorative tipiche di alcune zone del Roero.

Al termine della visita sarà possibile degustare vini prodotti dell’Azienda Agricola Bric Cenciurio.

Castello di Monteu Roero: circondato dalle profonde e caratteristiche “rocche”, formazioni geologiche contraddistinte da guglie e dirupi, il castello di Monteu Roero sorge sull’elevato colle che diede il nome al paese (“Monte Acuto” in origine). La visita permetterà ai visitatori di immergersi nell’atmosfera antica e suggestiva del castello, ambientandola negli anni ricchi di litigi interni nella famiglia dei Roero, l’ultimo dei quali, nel 1663, portò alla completa ristrutturazione della cappella gentilizia da parte di Michele Roero di Monteu, incontrando l’ostilità del conte Galeazzo Roero.

Al termine della visita sarà possibile degustare vini dei produttori di Monteu Roero.

DOMENICA 1° NOVEMBRE 2026

Castello di Roddi: nel suggestivo maniero l’avvocato Sebastiano Sineo, eroe dell’assedio di Torino del 1706, nel corso del quale perse la vita Pietro Micca, torna al suo paese natale e accoglierà i visitatori al castello.

Nei sotterranei, però, tra gli allestimenti dedicati a Giacomo Morra Re dei Tartufi, si nasconde una “masca”, una strana figura che narra di erbe e del profumato fungo ipogeo.

Al termine della visita sarà possibile degustare vini prodotti dell’azienda vinicola Mario Olivero.

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2026

Castello di Pralormo: i visitatori saranno condotti fra gli ambienti, tutti arredati e testimoni della continuità di vita che ha caratterizzato il Castello, e rivivranno gli sfarzi e le vicende di corte, quando il Conte Carlo Beraudo era ministro degli interni di Carlo Alberto.

Al termine della visita sarà possibile degustare vini prodotti dell’Azienda Agricola Taliano Michele.

ISCRIZIONI ALL’EVENTO

Posti limitati in ciascun turno. Iscrizione fortemente consigliata sul sito www.turismoinlanga.it

NOVITÀ 2026: ESCURSIONI NATURALISTICHE CON L’ASSOCIAZIONE TERRE ALTE

Narrar castelli e vini propone anche un ciclo di tre escursioni guidate alla scoperta dei paesaggi che circondano i castelli in collaborazione con l’Associazione Terre Alte. A condurre le passeggiate sarà una guida naturalistica lungo percorsi suggestivi tra antichi sentieri e panorami collinari.

Le escursioni partiranno da Serralunga d'Alba domenica 18 ottobre, da Monteu Roero domenica 25 ottobre e da Roddi domenica 1° novembre. Al termine del cammino, chi vorrà potrà partecipare a Narrar Castelli e Vini® a un prezzo ridotto di 10 euro, comprensivo di visita narrata del castello e degustazione finale.