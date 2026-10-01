Viaggiare in India o in Vietnam? Due Asie che Non Si Somigliano per Niente

Se hai entrambe le destinazioni nella lista e non riesci a decidere, sappi che è un dilemma più comune di quanto pensi. India e Vietnam finiscono quasi sempre nello stesso paniere mentale "Asia, templi, spezie, prezzi bassi"e poi, quando ci vai, scopri che non hanno praticamente niente in comune.

Ti racconto le differenze vere, quelle che cambiano il viaggio, invece dei soliti elenchi di attrazioni.

Viaggiare in Vietnam e organizzare uno dei tanti viaggi India significa scegliere tra due esperienze che agiscono su parti diverse del cervello: una lavora sui paesaggi e sul palato, l'altra sull'anima e sullo stomaco — in tutti i sensi. Vediamo quale fa per te.

Perché queste due finiscono sempre a confronto?

Perché occupano la stessa casella nella testa di chi pianifica: primo grande viaggio in Asia, budget contenuto, promessa di qualcosa di radicalmente diverso dall'Europa.

Ma l'analogia finisce lì. L'India è un subcontinente di oltre tre milioni di chilometri quadrati con un miliardo e quattrocento milioni di abitanti, ventidue lingue ufficiali e un patrimonio storico che copre tremila anni. Il Vietnam è una striscia di terra lunga e sottile — più di milleseicento chilometri da nord a sud — con circa cento milioni di abitanti e una geografia che passa dalle montagne alle risaie al delta tropicale.

Questa differenza di forma è più importante di quanto sembri: in India ci si muove a cerchio tra città-monumento, in Vietnam si scende lungo una linea. Il primo è un viaggio per accumulo, il secondo per progressione.

Che sensazione ti lascia l'una e quale l'altra?

Questa è la domanda che nessuna guida turistica fa, e che invece decide la soddisfazione finale.

L'India è intensa. Il primo giorno a Delhi è una scarica sensoriale: clacson, folla, colori, odori, contrasti visivi fortissimi. C'è chi la ama dal primo minuto e chi ha bisogno di due giorni per trovare il ritmo. Poi succede qualcosa, e quasi tutti finiscono per innamorarsene. È un viaggio che ti sposta il punto di riferimento.

Il Vietnam è avvolgente. Il caos esiste — i motorini di Hanoi sono una religione — ma è un caos più leggero, quasi allegro. Le persone sono riservate ma calorose, le città a misura di viaggiatore, la sensazione generale è di scivolare dentro il paese senza attrito. Dopo tre giorni ti sembra di esserci già stato.

Detto brutalmente: l'India ti mette alla prova, il Vietnam ti conquista. Se stai cercando di capire quale sia più "tua", parti da qui.

Come sono fatti i due itinerari classici?

Sono strutturalmente diversi, e conviene saperlo prima di confrontare i prezzi.

India: il percorso base è il Triangolo d'Oro — Delhi, Agra con il Taj Mahal, Jaipur — che sta comodamente in sette giorni. Da lì si estende: il Rajasthan con Jodhpur, Udaipur e Jaisalmer, Varanasi sul Gange per la parte spirituale, il safari di Ranthambore per le tigri. Un itinerario significativo va dai nove ai quattordici giorni.

Vietnam: il percorso base è lineare da nord a sud: Hanoi con il suo quartiere antico, la baia di Ha Long con le crociere tra i faraglioni calcarei, la città imperiale di Hue, l'incantevole Hoi An con le lanterne, e infine Ho Chi Minh con il delta del Mekong. Nove giorni bastano per il classico, dodici se si aggiungono Phu Quoc o le risaie di Sa Pa.

Il vantaggio pratico del Vietnam è che il percorso è naturale: si vola su Hanoi, si scende, si riparte da Saigon. Nessun ritorno sui propri passi.

Chi vince sui paesaggi?

Il Vietnam, senza grandi discussioni.

La baia di Ha Long, con quasi duemila isolotti calcarei che emergono da un mare verde giada, è patrimonio UNESCO ed è uno di quei posti che non somigliano a nient'altro sulla Terra. Ci si dorme a bordo, tra grotte, kayak e albe nella foschia.

Poi ci sono le risaie a terrazza di Sa Pa e Mu Cang Chai, nel nord montuoso, dove le colline sono scolpite a gradoni da secoli di lavoro e cambiano colore con la stagione — verde brillante in estate, oro prima del raccolto. E il delta del Mekong, con i mercati galleggianti, i canali tra le palme da acqua e le barche cariche di frutta.

L'India ha paesaggi straordinari — l'Himalaya, il deserto del Thar, le backwaters del Kerala — ma sono distribuiti su distanze enormi e raramente entrano nello stesso itinerario. In Vietnam, invece, la varietà paesaggistica è la struttura stessa del viaggio.

E su monumenti, storia e spiritualità?

Qui il risultato si ribalta completamente: l'India, e con un margine molto ampio.

Parliamo di oltre quaranta siti patrimonio UNESCO. Il Taj Mahal all'alba, che dal vivo supera qualunque fotografia. I forti del Rajasthan, come il Mehrangarh di Jodhpur che precipita per centoventi metri sopra una città dipinta di blu. I palazzi sui laghi di Udaipur. E soprattutto Varanasi, una delle città abitate ininterrottamente più antiche del mondo, dove la cerimonia serale sul Gange e le barche all'alba sono un'esperienza che chi l'ha vissuta racconta per anni.

C'è poi il livello spirituale, che in India è pervasivo e visibile ovunque: induismo, islam, sikhismo, buddhismo, giainismo convivono nello stesso isolato.

Il Vietnam ha la sua storia, ed è potente ma più recente e più concentrata: la città imperiale di Hue, il santuario cham di My Son, le pagode di Hanoi e i tunnel di Cu Chi, che raccontano la guerra da una prospettiva che colpisce. È materiale interessante, ma non ha la scala monumentale indiana.

Dove si mangia meglio?

Domanda pericolosa, perché entrambe le cucine hanno tifoserie agguerrite. Proviamo a essere precisi.

La cucina vietnamita è leggera, fresca, erbacea. Brodi limpidi come il pho, panini banh mi che sono il miglior lascito della presenza francese, involtini di riso con menta e coriandolo, pesce alla griglia, tanta verdura cruda. È la cucina asiatica più accessibile per un palato italiano: quasi mai piccante, molto profumata, poco unta. Lo street food è di livello altissimo e si mangia seduti su sgabelli di plastica a venti centimetri da terra, che è parte dell'esperienza.

La cucina indiana è più complessa e più impegnativa. Cambia radicalmente ogni cinquecento chilometri: pani e tandoor e salse cremose al nord, riso e cocco e sapori acidi al sud. Le spezie sono protagoniste e il piccante è frequente, anche se basta chiederlo per moderarlo. È il paradiso assoluto per chi è vegetariano, con una tradizione millenaria di piatti di sole verdure e legumi.

Il verdetto onesto: se cerchi una cucina che ti conquisti dal primo boccone senza doverti adattare, Vietnam. Se cerchi profondità e varietà quasi infinita, India.

Ah, e il caffè vietnamita — filtrato lentamente, con latte condensato o addirittura montato con l'uovo — da solo giustifica mezzo viaggio.

Quale dei due è più semplice da affrontare?

Il Vietnam, per tre motivi concreti.

Le distanze. In Vietnam i voli interni sono economici, frequenti e brevi: un'ora da Hanoi a Da Nang, un'altra ora fino a Saigon. In India gli spostamenti tra Delhi, Udaipur e Varanasi comportano voli o lunghissime ore di strada.

L'intensità. In India la densità di persone, l'insistenza commerciale nei luoghi turistici e i contrasti sociali richiedono una certa capacità di assorbimento. In Vietnam tutto questo è molto più contenuto.

La logistica. Gli hotel vietnamiti hanno standard mediamente alti a prezzi contenuti, le città sono percorribili a piedi, e il traffico — pur essendo un fiume ininterrotto di scooter — segue una logica che si impara in un giorno. Il trucco per attraversare la strada a Hanoi, per la cronaca, è camminare lentamente senza fermarsi: sono loro che ti evitano.

Ciò detto, l'India non è "difficile" in senso assoluto: con un itinerario ben costruito e assistenza locale diventa perfettamente gestibile. È il livello di stimolazione ad essere più alto, non il livello di rischio.

Quanto costano rispettivamente?

Sono entrambe destinazioni dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, con l'India leggermente più economica sui pacchetti a parità di giorni.

Sulla vita quotidiana le due si equivalgono: mangiare fuori, spostarsi e visitare costano una frazione di quanto costano in Italia. Sui tour organizzati, gli itinerari indiani di sette giorni partono in genere da cifre più basse rispetto agli equivalenti vietnamiti, dove pesano i voli interni e il posizionamento medio più alto degli hotel.

Un'avvertenza utile per entrambe: il confronto tra pacchetti va sempre fatto a parità di servizi inclusi. Un tour che sembra più caro spesso comprende voli interni, ingressi, guida e trasferimenti che nell'alternativa "economica" si pagano a parte.

Quando conviene partire per l'uno e per l'altro?

Qui c'è una differenza importante che può decidere al posto tuo.

India: la finestra ideale per il nord — Triangolo d'Oro, Rajasthan, Varanasi — va da ottobre a marzo: clima secco, temperature gradevoli, cieli tersi. Da aprile il caldo diventa importante, e da giugno a settembre arriva il monsone.

Vietnam: il paese è talmente lungo che ha tre climi diversi contemporaneamente. Il nord è più fresco e asciutto da ottobre ad aprile, con inverni a volte nebbiosi. Il centro, con Hue e Hoi An, è al meglio da febbraio ad agosto e piovoso in autunno. Il sud è asciutto da novembre ad aprile. Il compromesso migliore per chi vuole percorrere tutto il paese è da febbraio ad aprile, con una buona seconda finestra in ottobre e novembre.

Tradotto in pratica: se parti tra novembre e marzo, entrambe funzionano. Se parti in primavera avanzata, il Vietnam ha ancora ottime opzioni mentre l'India del nord diventa proibitiva.

Documenti e voli: cosa cambia?

Poco, ma vale la pena saperlo.

Per l'India i cittadini italiani devono richiedere un e-Visa turistico online prima della partenza: procedura semplice, da fare da casa con qualche giorno di anticipo.

Per il Vietnam la situazione è più favorevole: gli italiani beneficiano di un'esenzione dal visto per i soggiorni turistici brevi, e per permanenze più lunghe esiste l'e-visa online. Le regole vengono aggiornate periodicamente, quindi la verifica sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina prima di partire resta d'obbligo per entrambe le destinazioni.

Sui voli: verso Delhi esistono collegamenti diretti dall'Italia, mentre per Hanoi e Ho Chi Minh si viaggia generalmente con uno scalo. Il fuso orario è avanti di tre ore e mezza per l'India e di cinque ore per il Vietnam rispetto all'ora legale italiana.

Il mare fa la differenza?

Se è una priorità, il Vietnam ha il vantaggio dell'integrazione.

Phu Quoc, nel sud, è un'isola con spiagge di sabbia bianca e acqua calda tutto l'anno, raggiungibile con un volo interno di un'ora: si aggiunge naturalmente in coda a un itinerario culturale, per tre o quattro giorni di decompressione. Ci sono poi le spiagge di Da Nang e Nha Trang, che stanno direttamente sul percorso nord-sud.

In India il mare esiste — Goa con la sua eredità portoghese, le coste del Kerala — ma resta un capitolo a parte rispetto al circuito classico del nord: richiede un volo interno e giorni dedicati.

Formula riassuntiva: in Vietnam il mare è un'appendice comoda, in India è una scelta che ridisegna l'itinerario.

Si possono combinare in un unico viaggio?

Tecnicamente sì, ma sinceramente non lo consiglierei.

Sono lontani, molto diversi e ciascuno merita il proprio spazio mentale. Passare da Varanasi a Ha Long in dieci giorni significa non metabolizzare né l'una né l'altra.

Ogni paese ha semmai i suoi abbinamenti naturali. Il Vietnam si combina benissimo con la Cambogia — Angkor Wat è a un volo brevissimo — o con il Laos e la sua Luang Prabang, in itinerari di undici o dodici giorni. L'India si abbina al Nepal, con Kathmandu e i templi himalayani, oppure si estende verso il sud con Kerala e Tamil Nadu.

Se hai tre settimane, scegli un paese e il suo vicino. Se ne hai due, scegline uno solo e fallo bene.

Quindi, quale scegliere?

Ecco lo schema che uso quando me lo chiedono:

Scegli il Vietnam se:

vuoi paesaggi spettacolari senza lunghi trasferimenti

è il tuo primo viaggio in Asia e vuoi un impatto morbido

il cibo è una parte importante del viaggio

vuoi chiudere con qualche giorno di mare senza complicazioni

viaggi con persone che preferiscono ritmi gestibili

Scegli l'India se:

cerchi monumenti, storia e spiritualità su scala monumentale

vuoi un viaggio che ti scuota e ti lasci qualcosa addosso

hai almeno dieci giorni a disposizione

il budget è un fattore e vuoi il massimo rapporto tra spesa ed esperienza

parti tra ottobre e marzo

Se la tua risposta è il sud-est asiatico, le proposte per viaggiare in Vietnam di Memphis Tours coprono il classico di nove giorni tra Hanoi, Ha Long, Hoi An, Hue e Saigon, la formula di dodici giorni con Phu Quoc e il mare, e gli itinerari combinati con Cambogia e Laos — con guide locali parlanti italiano, trasferimenti organizzati, assistenza ventiquattro ore su ventiquattro e certificazione ISO 9001:2015.

Se invece è l'India a chiamarti, i viaggi in India proposti da Viaggiare nel Mondo — agenzia italiana con oltre dodici anni di attività dichiarati — vanno dal Triangolo d'Oro di sette giorni all'India spirituale con Varanasi, dal Rajasthan dei maharaja al gran tour di quattordici giorni, con guide parlanti italiano, trasferimenti privati e itinerari personalizzabili.

In entrambi i casi il consiglio pratico è lo stesso: racconta cosa ti interessa davvero — fotografia, cucina, natura, storia, spiritualità — e fatti costruire il viaggio su quello, invece di partire dal pacchetto preconfezionato.

Domande frequenti su India e Vietnam

È meglio l'India o il Vietnam per il primo viaggio in Asia?

Il Vietnam, nella maggior parte dei casi: impatto più morbido, distanze gestibili con voli interni brevi, cucina immediatamente accessibile e ottimi standard alberghieri a prezzi contenuti. L'India è straordinaria ma più intensa e rende al meglio con almeno dieci giorni e una buona predisposizione al caos.

Quanti giorni servono per ciascuna destinazione?

Per il Vietnam nove giorni bastano per il percorso classico da Hanoi a Saigon; con dodici si aggiungono mare o risaie del nord. Per l'India servono almeno sette giorni per il Triangolo d'Oro e dieci-quattordici per un itinerario completo con Rajasthan, Varanasi o safari.

Serve il visto per India e Vietnam?

Per l'India i cittadini italiani devono richiedere l'e-Visa turistico online prima della partenza. Per il Vietnam è prevista l'esenzione dal visto per soggiorni turistici brevi, con e-visa disponibile per permanenze più lunghe. Le regole cambiano periodicamente: vanno sempre verificate su Viaggiare Sicuri prima di partire.

Qual è il periodo migliore per andare in Vietnam e quale in India?

Per il Vietnam il compromesso migliore su tutto il paese è da febbraio ad aprile, con una seconda finestra a ottobre e novembre; il clima varia molto tra nord, centro e sud. Per l'India del nord la stagione ideale va da ottobre a marzo, evitando il caldo di aprile-maggio e il monsone estivo.

Quale dei due è più economico?

Entrambi offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, con l'India generalmente un po' più accessibile sui pacchetti a parità di giorni. In Vietnam pesano di più i voli interni e un posizionamento alberghiero medio leggermente superiore. Il confronto va comunque fatto a parità di servizi inclusi.

Dove si mangia meglio, in India o in Vietnam?

Dipende dal palato. La cucina vietnamita è leggera, fresca, raramente piccante e immediatamente accessibile a un gusto italiano. Quella indiana è più speziata e molto più varia, con la migliore tradizione vegetariana al mondo. Il Vietnam conquista prima, l'India dura di più.

È più sicuro viaggiare in Vietnam o in India?

Entrambe le destinazioni sono sicure per i turisti nelle aree di viaggio consuete, con criminalità violenta rara. Valgono le precauzioni standard contro i borseggi nei luoghi affollati e prudenza con il traffico, particolarmente intenso in entrambi i paesi. Viaggiare con assistenza organizzata riduce sensibilmente ogni imprevisto.

Si possono visitare India e Vietnam nello stesso viaggio?

Tecnicamente sì, ma è sconsigliato: sono lontani e troppo diversi per essere metabolizzati insieme. Meglio abbinare il Vietnam a Cambogia o Laos, e l'India al Nepal o al proprio sud. Con tre settimane si fa un paese più il suo vicino naturale, con risultati molto migliori.

L'ultima considerazione, quella che conta davvero

Dopo aver confrontato clima, costi, cibo e distanze, la scelta finale si riduce a una domanda sola: cosa vuoi che ti succeda in questo viaggio?

Se la risposta è "voglio vedere posti bellissimi, mangiare benissimo e tornare rilassato", il Vietnam ti darà esattamente quello, senza chiederti nulla in cambio.

Se invece la risposta è "voglio che questo viaggio mi resti addosso", allora è l'India. Ti stancherà, ti spiazzerà, e a distanza di anni ti ritroverai a raccontarla ancora.

Due risposte ugualmente valide. L'unico errore possibile è scegliere l'India aspettandosi comodità, o scegliere il Vietnam aspettandosi di essere trasformato. Sapendo cosa cercare, nessuna delle due delude.

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