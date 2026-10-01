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Eventi | 01 ottobre 2026, 08:49

"Landandé Insieme", in oltre 200 sull'anello tra Briaglia e Vicoforte

Per la quinta edizione della passeggiata organizzata dal gruppo monregalese dell'Associazione Insieme molte famiglie hanno camminato tra la natura, con un pranzo al sacco a km zero dei Contadini Monregalesi e gli spettacoli della scuola di circo Fuma che 'nduma

&quot;Landandé Insieme&quot;, in oltre 200 sull'anello tra Briaglia e Vicoforte

Una giornata all’insegna della natura, del buon cibo e dell’arte circense: la quinta edizione della passeggiata Landandé Insieme ha visto oltre 200 persone tra adulti e bambini percorrere l’anello del sentiero tra Briaglia e Vicoforte. 

L’iniziativa, organizzata dal gruppo della zona del Monregalese dell’Associazione Insieme, in stretta collaborazione con il Comitato del Sentiero Landandé e il Comune di Briaglia, si è svolta domenica con partenza ed arrivo al Belvedere, dove è stato consegnato un ricco pranzo al sacco preparato con prodotti a “Km zero” dell’Associazione Contadini Monregalesi, in particolare da: Agritomeria Marabotto Elio, Antiche Macine, Artesana, Bozzolo, Ceaglio, Chiadò Giorgio, Ichino, Isola di Palanfré, Rosso Gentile Agriforno, Sasso Simone, Società Agricola San Biagio e Le Tre Rose. Insieme ai partner Confartigianato Cuneo, Punto Bere Acqua San Bernardo, ATL Cuneo e A.I.S.P.A., con il contributo di Banca Alpi Marittime.

«Siamo soddisfatti della grande partecipazione» commenta Anna Breida, coordinatrice del Gruppo Monregalese dell’Associazione Insieme «C’è stata una buona adesione da parte delle famiglie, con numerosi bambini, che hanno potuto scoprire un altro petalo del sentiero Landandé, tra natura, buoni sapori e gli intrattenimenti della scuola di circo Fuma che ‘nduma. Ci sono alcuni ringraziamenti che teniamo a fare, partendo dal Comune di Briaglia, dal suo Sindaco Giacomo Miceli, e la Pro Loco per l’accoglienza e il supporto logistico. Poi l’ATL Cuneo per l’omaggio delle borse, la Confartigianato Cuneo, l’Acqua San Bernardo, l’A.I.S.P.A., l’Associazione Contadini Monregalesi per l’ottimo pranzo e la Banca Alpi Marittime per il prezioso sostegno. Infine il Comitato del Sentiero Landandè e tutti i suoi volontari».

Conclude Marcello Cavallo, Presidente di Insieme: «Questa giornata è diventata una tradizione per la nostra associazione, un momento per raccogliere le famiglie e tutti coloro che amano la natura, il movimento all’aria aperta e il buon cibo. Vorrei ringraziare, oltre agli sponsor, tutti i volontari della nostra Associazione Insieme, del Sentiero Landandè e della Bottega Contadina per la preziosa collaborazione, che ci ha permesso di rivivere questa bella manifestazione».


 

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