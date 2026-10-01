La Provincia di Cuneo presente alla Fiera Zootecnica e della meccanizzazione agricola a Caramagna Piemonte

Il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, con i consiglieri provinciali Davide Sannazzaro e Simone Manzone, ha partecipato lunedì 28 settembre alla Fiera Zootecnica e della meccanizzazione agricola, nell'ambito della tradizionale Sagra della battuta al coltello e svolta in occasione dei festeggiamenti per la Beata Caterina Mattei.

Tra i momenti ufficiali, la premiazione degli allevatori di bestiame partecipanti alla Fiera, al quale ha presenziato il Presidente Robaldo per testimoniare l'attenzione e la vicinanza dell' Ente Provincia a un comparto che riveste un ruolo strategico per l'economia e l'identità del territorio della Granda. Lunedì 28/9 si sono conclusi, anche, gli incontri gastronomici con la "43esima Bistecca Doc". La Fiera e la Sagra hanno visto una grande partecipazione di pubblico, confermandosi un appuntamento di rilievo per il mondo agricolo e per la valorizzazione delle tradizioni locali.