Revello celebra le Giornate delle Bandiere arancioni con giochi, mercatini e auto storiche

Revello si prepara a vivere una domenica all'insegna del divertimento, della scoperta del territorio e della valorizzazione delle sue bellezze.

Domenica 4 ottobre, in occasione delle iniziative legate alle Bandiere arancioni del Touring Club Italiano, il paese propone un ricco programma di appuntamenti rivolti a grandi e piccoli, tra giochi, mercatini e motori d'epoca.

La giornata si aprirà alle 9, in piazza Denina, davanti al Bar Centro, con il Mercatino dei bambini, un'occasione per i più giovani di diventare protagonisti attraverso il riuso e lo scambio. I partecipanti potranno vendere, scambiare e barattare i propri tesori, tra giocattoli, libri e vestiti, dando nuova vita agli oggetti che non utilizzano più.

Alle 10, nel cortile del Palazzo comunale, prenderà il via la Caccia ai tesori arancioni, iniziativa gratuita organizzata in collaborazione con il Touring Club Italiano. Il percorso si articolerà in sei tappe, con giochi e degustazioni, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire il paese in modo divertente e coinvolgente, attraverso un'esperienza pensata per le famiglie.

I posti sono limitati ed è necessaria la registrazione sul sito tesori.bandierearancioni.it.

Per informazioni è possibile contattare Katia Disderi al numero 349-6388414.

Alle 11, in piazza della Vittoria, è inoltre previsto l'arrivo delle auto storiche protagoniste di "Ruote nella Storia", l'iniziativa curata dall'Automobile Club Torino e da ACI Storico, che coinvolge Revello e l'Abbazia di Santa Maria di Staffarda. Un appuntamento dedicato agli appassionati di motori, che permetterà di ammirare da vicino vetture d'epoca e di riscoprire il fascino del patrimonio automobilistico.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno presso il Palazzo comunale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Turismo e Cultura del Comune di Revello al numero 0175-257171, interno 0.