All'America dei Boschi si festeggia la 50a "Sagra della Castagna"

La frazione America dei Boschi di Pocapaglia festeggia la 50a edizione della 'Sagra della Castagna', con una serie di appuntamenti che avranno il clou nel week end 9 - 11 ottobre.

Si comincerà però domenica 4 ottobre, alle 9.15, con l'appuntamento giunto alla 7aedizione del 'Memorial Silvio Chiotti' manifestazione podistica ludico motoria, su percorso di circa 11 km nel territorio pocapagliese a ridosso delle Rocche.

Venerdì 9 ottobre alle 19 si festeggerà il 50° anniversario con una cena offerta a frazionisti e amici e con una gara di torte casalinghe.

Sabato 10 ottobre dalle ore 19 'Pizzata' in compagnia e a seguire elezione di 'Miss Castagna e Mister Pnis'. La serata proseguirà con la musica Dj Set di Ale Rosso e cocktail bar.

Domenica 11 ottobre dalle ore 8.45 si svolgerà il raduno Macchine Agricole 'XVI° Memorial Mario Alberi'. Dopo la S. Messa, pranzo comunitario con 'Castagna Menu' e nel pomeriggio 'Castagnata' e Apericena.

Dal comitato organizzatore ci arrivano queste considerazioni:

"La serata di venerdì 9 ottobre sarà un momento speciale per ricordare le persone che, negli anni, hanno contribuito alla nascita e alla crescita della Sagra e che oggi non sono più con noi. Durante la serata sarà proiettato filmato con interviste e testimonianze, accompagnato da una mostra fotografica dedicata alla storia della manifestazione e ai suoi protagonisti. Una storia che continua ancora oggi: alcuni componenti del Comitato rappresentano infatti già la terza generazione di famiglie coinvolte nell'organizzazione, a testimonianza di una tradizione che continua a essere tramandata nel tempo".

Per tutte le info: 393 04 77 958 – 366 82 41 610 www.comune.pocapaglia.cn.it/Dettaglionews?IDNews=384402