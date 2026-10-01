Un sentiero da vivere e una comunità da ringraziare: l’anima solidale del Trail delle Colline

Il conto alla rovescia per l’ottava edizione del Trail delle Colline è ufficialmente iniziato. Cresce l’attesa per il tradizionale appuntamento di inizio ottobre che vedrà centinaia di atleti e camminatori partire da Chivasso per raggiungere San Genesio di Castagneto Po. Quando di mattina presto i primi runner del TdC Lungo da 23 chilometri arriveranno all’imbocco del Sentiero Berruti troveranno sentieri pronti ad accoglierli, segnalati, curati e sicuri. Ma quei sentieri non si preparano da soli. Prima dei passi degli atleti, ci sono altri passi. Sono quelli dei direttori di gara Massimo Bocca e Pasquale Esposito e dei volontari che percorrono i boschi, controllano i tracciati, intervengono dove la natura ha ripreso spazio, sistemano ciò che il tempo e le stagioni hanno modificato. È un lavoro spesso lontano dai riflettori, ma indispensabile perché una giornata di sport possa trasformarsi in un'esperienza da ricordare.

In questa storia ha un ruolo importante la collaborazione con il CAI di Chivasso, i cui volontari mettono tempo, competenza e passione al servizio dei sentieri. Per chi corre, un sentiero può sembrare semplicemente una linea da seguire. Per chi lo cura, invece, è qualcosa di molto più grande: è un patrimonio da conoscere, rispettare e tramandare. Ogni tratto ripulito, ogni segnale controllato, ogni intervento fatto prima della gara racconta una forma di volontariato autentico. Un lavoro che non cerca applausi, ma che permette agli altri di vivere pienamente il territorio.

E così, nel Trail delle Colline, la gara comincia molto prima del via. Comincia quando qualcuno indossa gli scarponi, prende gli attrezzi e si incammina lungo il percorso. Comincia nei giorni in cui non ci sono fotografi, cronometri o medaglie. Comincia con persone che scelgono di dedicare il proprio tempo a qualcosa che appartiene a tutti.

Il giorno della gara, i runner vedranno il tracciato scorrere davanti ai loro occhi. Attraverseranno sentieri, salite, discese e scorci di territorio. Sentiranno la fatica nelle gambe e l'emozione di arrivare al traguardo. Forse non vedranno chi, prima di loro, ha lavorato perché tutto questo fosse possibile. Ma ogni passo su quel sentiero porterà con sé anche un po' di quel lavoro.

È questa la parte più bella del Trail delle Colline: una corsa non è fatta soltanto da chi corre. È fatta da chi organizza, da chi segnala, da chi assiste, da chi presidia, da chi pulisce, da chi prepara e da chi custodisce il territorio. E soprattutto da chi crede che un sentiero non sia soltanto un luogo da attraversare, ma un bene da lasciare migliore di come lo si è trovato.

Quando domenica 4 ottobre l’ottava edizione del Trail delle Colline prenderà il via, il primo grazie sarà anche per loro. Per i volontari. Per la Sezione di Chivasso del Club Alpino Italiano. Per tutte quelle persone che, lontano dal traguardo, hanno già fatto la loro parte. Perché ogni grande corsa comincia molto prima del primo passo. E, spesso, comincia proprio su un sentiero.

Proprio per questo motivo, anche quest’anno il Comitato Organizzatore del Trail delle Colline guidato dal presidente Giovanni Mirabella ha deciso di sostenere concretamente la causa del CAI di Chivasso, che si occupa della manutenzione della sentieristica della collina. L’anno scorso sono stati donati un decespugliatore e una motosega, quest’anno sarà la volta di forbici elettriche professionali da potatura. La consegna avverrà domenica mattina sulla linea di partenza, in modo che i tanti partecipanti possano testimoniare la loro vicinanza a chi con il suo operato rende possibile l’organizzazione in sicurezza di manifestazioni come questa.

Lo stesso Giovanni Mirabella sottolinea l’importanza di questo gesto: “Come ogni anno ci teniamo a ringraziare di cuore Giovanni Piretto, Gianni Capello e i volontari del CAI per tutto ciò che fanno per le nostre colline. Non vogliamo farlo solamente a parole, ma con un’azione concreta. Il Trail delle Colline è molto di più di un semplice evento sportivo: dalla Borsa di Studio “Fabio Santa” al Trofeo “Cassandra Leccese”, passando per la donazione al CAI di Chivasso, vogliamo restituire alla comunità l’affetto che ogni anno riceviamo dalle centinaia di iscritti, promuovendo allo stesso tempo i valori dell’inclusione, della solidarietà e del rispetto della natura, in cui tutti noi crediamo fortemente”.

Ricordiamo che il Trail delle Colline, manifestazione valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti, è organizzato dall’ASD Hope Running APS, in collaborazione con l'Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso, con il patrocinio del Comune di Chivasso, del Comune di Castagneto Po, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, di Sport e Salute e dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese e con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte.

Saranno 3 le gare competitive, con partenza da piazza della Repubblica a Chivasso:

TdC Lungo di 23 chilometri e 900 metri di dislivello (partenza ore 8,30)

TdC Dog di 13 chilometri e 600 metri di dislivello (partenza ore 9,00)

TdC Corto di 13 chilometri e 600 metri di dislivello (partenza ore 9,45)

Non meno importante l’eco-camminata solidale “Insieme per il Sentiero Berruti” di 6 chilometri, con partenza prevista per le ore 10,45, aperta a chiunque voglia vivere una mattinata in ottima compagnia lungo il Sentiero Berruti che porterà i partecipanti da Chivasso a piazza Ceriana di San Genesio, dove verrà allestito il Villaggio di Arrivo.

Questo il link al programma completo: https://www.traildellecolline.it/programma/ Le iscrizioni sono aperte online fino a venerdì 2 ottobre all’indirizzo www.wedosport.net/tdc-trail-delle-colline-2026 oppure presso la Hope Running di corso Galileo Ferraris 60 a Chivasso, presso a Bottega d’Arte di Via Torino 13 a Chivasso e presso la Tabaccheria Cerato di piazza dell’Assunta 17 in frazione Castelrosso e via Whatsapp al 371 517 2531.

Questi i costi di iscrizione e le relative scadenze delle tariffe promozionali:

- TdC Lungo (23 km)

€ 35 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026

- TdC Corto (13 km)

€ 25 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026

- TdC Dog (13 km)

€ 25 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026

- Eco-camminata solidale “Insieme per il sentiero Berruti” (6 km) - Adulti

€ 15 → dall’1 settembre al 2 ottobre 2026

- Bambini (sotto i 12 anni) → € 10 (valido sempre)

- Pacchetti Famiglia (validi sempre esclusivamente nei punti fisici di iscrizione fisici e via Whatsapp)

1 adulto + 1 bambino → € 21 (invece di € 25)

1 adulto + 2 bambini → € 30 (invece di € 35)

2 adulti + 1 bambino → € 32 (invece di € 40)

1 adulto + 3 bambini → € 40 (invece di € 45)

2 adulti + 2 bambini → € 41 (invece di € 50)

3 adulti + 1 bambino → € 42 (invece di € 55) 1 adulto + 4 bambini → € 48 (invece di € 55)

2 adulti + 3 bambini → € 51 (invece di € 60) 3 adulti + 2 bambini → € 52 (invece di € 65)

4 adulti + 1 bambino → € 54 (invece di € 70)

2 adulti + 4 bambini → € 60 (invece di € 70) 3 adulti + 3 bambini → € 61 (invece di € 75) 4 adulti + 2 bambini → € 63 (invece di € 80)

Per gruppi superiori alle 7 persone e per iscrizioni via Whatsapp: 371 517 2531

Tutte le info relative all8° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale: www.traildellecolline.it

• Iscrizioni: https://www.wedosport.net/tdc-trail-delle-colline-2026

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Instagram: www.instagram.com/tdc_trail_delle_colline

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019