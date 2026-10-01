Agila verso la conclusione con 726 giovani coinvolti: Alba punta a proseguire il percorso

Sono 726 i giovani tra i 14 e i 34 anni coinvolti nelle attività di Agila. – Ambiente, Giovani e Lavoro, il progetto attivato nell'ambito del bando regionale "Piemonte per i Giovani". A fare il punto sui risultati e sulle prospettive dell'iniziativa è stata l'assessora Lucia Vignolo, rispondendo in Consiglio comunale a un'interrogazione illustrata in aula da Luciano Giri.

Il progetto, partito all'inizio del 2026 dopo l'uscita del bando regionale nel settembre 2025, ha concentrato le proprie attività su due direttrici: l'inserimento dei giovani nel tessuto sociale e lavorativo e la sensibilizzazione e il coinvolgimento in iniziative dedicate alla tutela dell'ambiente.

Sul fronte del lavoro sono stati realizzati due percorsi di orientamento. Il primo ha coinvolto 20 classi, raggiungendo circa 500 studenti; il secondo è stato rivolto a 20 giovani disoccupati, attraverso laboratori dedicati all'avvicinamento al mondo del lavoro.

Diverse anche le attività ambientali. Circa 100 ragazzi hanno preso parte a laboratori didattici conclusi con una sessione di plogging al Parco Tanaro, mentre una trentina di partecipanti sono stati coinvolti in un corso di comunicazione ambientale articolato in incontri teorici e pratici. A questi si aggiungono circa 50 giovani impegnati in percorsi di formazione scuola-lavoro. Le iniziative sono state realizzate insieme alle associazioni e ai partner coinvolti nel progetto.

Agila. si concluderà nel mese di ottobre, ma restano ancora alcune attività. È previsto un laboratorio artistico, con la realizzazione di video sul tema del lavoro da parte di alcuni giovani del Servizio civile e componenti del Forum, mentre il 4 ottobre a Mango, uno dei Comuni partner, è in programma un nuovo appuntamento di plogging.

La conclusione arriverà il 22 ottobre con un job speed date, durante il quale i giovani potranno incontrare direttamente aziende e datori di lavoro. Nella stessa serata è previsto lo spettacolo "Bella la crisi climatica, ma non ci vivrei" di Giovanni Mori, divulgatore scientifico che affronterà il tema attraverso il linguaggio della stand-up comedy.

"Mi verrebbe da dire che è un successo da più punti di vista, innanzitutto perché tutti gli obiettivi che ci eravamo preposti con il progetto sono stati raggiunti", ha sottolineato Vignolo. L'assessora ha evidenziato soprattutto il coinvolgimento delle scuole e la partecipazione delle associazioni giovanili della città, chiamate a contribuire sia alla progettazione sia alla realizzazione degli interventi.

La conclusione del progetto non dovrebbe però interrompere il percorso costruito in questi mesi. "In futuro faremo tesoro delle collaborazioni che si sono create e andremo avanti", ha assicurato Vignolo.

Nella replica Giri ha sottolineato il valore di una partecipazione capace di raggiungere situazioni differenti, dagli studenti ai giovani disoccupati, soffermandosi soprattutto sulla prospettiva futura. Il consigliere ha auspicato che l'Amministrazione continui a lavorare sull'avviamento al lavoro dei ragazzi e delle ragazze, mantenendo il coinvolgimento anche delle realtà del territorio circostante.