 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 01 ottobre 2025, 06:02

Asilo nido di corso Europa ad Alba: difficile il collaudo a giugno 2026. "Lavori procedono a rilento"

Il cantiere accumula ritardi: la prossima scadenza dicembre 2025, mentre la minoranza propone di prevedere fondi comunali di sicurezza. L'assessore Fenocchio: "Siamo lontani dal 100%"

Asilo nido di corso Europa ad Alba: difficile il collaudo a giugno 2026. &quot;Lavori procedono a rilento&quot;

Il nuovo asilo nido di corso Europa, tra le opere finanziate dal PNRR, viaggia in ritardo rispetto al cronoprogramma. La data utile contrattuale del 25 settembre 2025 è già trascorsa senza il completamento dei lavori, ancora lontani dal 100% previsto. A ricordarlo in Consiglio comunale è stato il consigliere Emanuele Bolla, che ha chiesto chiarimenti sulle prospettive e sulle strategie della Giunta in caso di criticità con i fondi europei.

L’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio ha confermato che il cantiere prosegue con la stessa impresa affidataria, già soggetta a penali, ribadendo le due scadenze decisive: la chiusura dei lavori entro il 31 dicembre 2025 e il collaudo tecnico-amministrativo entro il 30 giugno 2026, scadenza fissata a livello europeo per i collaudi tecnico-amministrativi.

“Stiamo monitorando con costanza l’avanzamento”, ha sottolineato Fenocchio, precisando che l’amministrazione intende mantenere in piedi l’appalto per non compromettere il finanziamento PNRR. “L’asilo è un’opera strategica e la porteremo a termine”.

Bolla ha espresso preoccupazione per i possibili scenari: “Il rischio di blocco è concreto. Serve prevedere una riserva di bilancio per garantire la prosecuzione dei lavori anche in caso di revoche dei fondi”.

d.v.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium