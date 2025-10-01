Asilo nido di corso Europa ad Alba: difficile il collaudo a giugno 2026. "Lavori procedono a rilento"

Il nuovo asilo nido di corso Europa, tra le opere finanziate dal PNRR, viaggia in ritardo rispetto al cronoprogramma. La data utile contrattuale del 25 settembre 2025 è già trascorsa senza il completamento dei lavori, ancora lontani dal 100% previsto. A ricordarlo in Consiglio comunale è stato il consigliere Emanuele Bolla, che ha chiesto chiarimenti sulle prospettive e sulle strategie della Giunta in caso di criticità con i fondi europei.

L’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio ha confermato che il cantiere prosegue con la stessa impresa affidataria, già soggetta a penali, ribadendo le due scadenze decisive: la chiusura dei lavori entro il 31 dicembre 2025 e il collaudo tecnico-amministrativo entro il 30 giugno 2026, scadenza fissata a livello europeo per i collaudi tecnico-amministrativi.

“Stiamo monitorando con costanza l’avanzamento”, ha sottolineato Fenocchio, precisando che l’amministrazione intende mantenere in piedi l’appalto per non compromettere il finanziamento PNRR. “L’asilo è un’opera strategica e la porteremo a termine”.

Bolla ha espresso preoccupazione per i possibili scenari: “Il rischio di blocco è concreto. Serve prevedere una riserva di bilancio per garantire la prosecuzione dei lavori anche in caso di revoche dei fondi”.