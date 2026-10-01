Magliano Alpi, sopralluogo sulle nuove bitumature e confronto sulle prospettive viarie

Un sopralluogo lungo il tratto delle recenti bitumature nel concentrico di Magliano Alpi ha impegnato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 settembre, gli amministratori comunali e il consigliere con delega alla viabilità del reparto di Mondovì di Cuneo Pietro Danna, con l'obiettivo di verificare alcune criticità emerse dopo gli interventi eseguiti sulla viabilità locale.

All'incontro hanno partecipato la sindaca Michela Tomatis, il vicesindaco Luigi Vinai e le consigliere comunali Irene Veglia e Martina Caramello. L'attenzione si è concentrata su alcuni avvallamenti riscontrati lungo la sp 237, per i quali sono state effettuate le necessarie verifiche sul posto al fine di valutare eventuali interventi correttivi.

Il confronto è poi proseguito nella sede municipale, dove amministratori e tecnici hanno affrontato alcuni temi legati alla sicurezza e alla fluidità del traffico nel territorio comunale. Tra gli argomenti al centro della discussione, l'opportunità di promuovere un incontro con Anas per valutare la ripresa della progettazione relativa alla possibile realizzazione di una rotatoria tra via Langhe e la ss 28. Analoga attenzione è stata dedicata anche all'intersezione più a monte tra la ss 28 e la sp 43, nota come incrocio dei Dalmazi.