Il Gruppo Mozzone sposa il Volley Busca Falegnameria Gmg: "Ambizione ed attenzione al territorio, un piacere sostenere chi porta avanti questi valori"

Giorno dopo giorno continua a crescere la famiglia del Volley Busca, nuova realtà pallavolistica nata dall'acquisizione del titolo di Alto Canavese e prossima alla disputa del campionato di Serie C.

Settimane di lavoro intenso non solo per squadra e tecnici ma anche per l'intera dirigenza, impegnata ad oliare ogni ingranaggio in vista della imminente stagione.

Il territorio sta dimostrando di apprezzare il progetto, come si evince dai diversi partner che hanno deciso di associare il proprio nome al Volley Busca Falegnameria GMG.

Ultimo in ordine cronologico il Gruppo Mozzone, azienda che opera nel mercato del legno, "divisa" in due "entità": una con sede a Savigliano specializzata in bioedilizia (Mozzone Building System), l'altra, a Salmour, che si occupa di di imballaggi industriali in legno (Mozzone Fratelli).

Alice Taricco, responsabile marketing del Gruppo Mozzone da circa tre anni, ci illustra le motivazioni che stanno dietro alla partnership: "Siamo stati invitati da Daniele Ribero - responsabile degli sponsor per la società, ndr - il quale ci ha presentato questo progetto. Il Volley Busca sta costruendo una bella realtà con ambizione ed attenzione al territorio e per noi è un piacere sostenere chi porta avanti questi valori. Loro sono una squadra, così come noi. Una squadra che non è basata solo sui giocatori, ma anche su famigliari, appassionati, tifosi. Inoltre si punta sui giovani, così come fa il nostro gruppo, i cui dipendenti hanno un'età media relativamente bassa, altro valido motivo per sostenere questo progetto. Abbiamo deciso di buttarci, ora siamo pronti per andare a tifare al palazzetto."

Alessandro Marino, CEO di Falegnameria GMG commenta così: "Come responsabile del progetto del Volley Busca ringrazio l'azienda Mozzone per il sostegno. Ci aiuterà a crescere come società, sono veramente contento che abbia apprezzato la nostra realtà e che sia diventato nostro partner".