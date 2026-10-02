VOLLEY FEMMINILE / Acqua S.Bernardo Mondovì, a Dorno e Garlasco l'ultimo test prima dell'inizio della stagione di Serie A3

Ultimo impegno ufficiale prima di fare davvero sul serio per la prima squadra di Mondovì Volley.

Domenica 4 ottobre le rossoblù saranno impegnate tra Dorno e Garlasco, in provincia di Pavia, nel 18° Memorial Arianna Scarano, quadrangolare che vedrà confrontarsi quattro formazioni tra Serie A3 e Serie B1.

L'appuntamento avrà un significato particolare per la società monregalese. Sarà infatti la prima uscita ufficiale con la denominazione Acqua S.Bernardo Mondovì Volley, conseguenza dell'accordo triennale recentemente siglato con lo storico partner, diventato main sponsor della formazione di Serie A3. Un nuovo nome che accompagnerà le rossoblù nell'avventura ormai alle porte e che farà dunque il proprio esordio proprio nell'ultimo torneo della preparazione.

Il Puma scenderà in campo alle 11 nella semifinale contro le padrone di casa di Universo In Volley Pavia. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, spazio alla finale per il terzo e quarto posto e, successivamente, alla finalissima. Nell'altra semifinale si affronteranno Volley Garlasco e Volley Modena, due formazioni che la compagine monregalese ritroverà successivamente nel proprio girone di Serie A3.

Per coach Daniele Sciarrotta e il suo staff saranno dunque almeno altri due incontri da utilizzare per affinare automatismi, equilibri e meccanismi di gioco. Dopo diverse settimane di preparazione atletica, allenamenti congiunti e tornei, il tempo degli esperimenti sta infatti lasciando progressivamente spazio a quello delle certezze da portare in campionato.

La squadra capitanata da Anna Aliberti arriva in Lombardia con il morale alto dopo il successo conquistato nello scorso fine settimana al Torneo Internazionale di Carcare. Un risultato importante soprattutto per il percorso di crescita di una rosa profondamente rinnovata, che nelle settimane di preparazione ha avuto la necessità di conoscersi, trovare nuovi equilibri e costruire una propria identità tecnica.

Il Memorial Arianna Scarano rappresenterà quindi una sorta di prova generale. Il risultato avrà naturalmente la sua importanza, ma ancora più preziose saranno le indicazioni che arriveranno dal campo: la gestione dei diversi momenti della partita, la continuità, il lavoro di squadra e la capacità di mettere in pratica quanto costruito quotidianamente al PalaManera.

A Dorno, quindi, sarà per la prima volta Acqua S.Bernardo Mondovì Volley a comparire sul campo. Un piccolo passaggio formale, ma allo stesso tempo un momento dal forte valore simbolico, che apre ufficialmente una nuova fase del progetto rossoblù. Poi resterà soltanto il campionato. E dopo settimane trascorse a lavorare, provare e costruire, la nuova Serie A3 sarà finalmente pronta a cominciare.