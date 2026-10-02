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Volley | 02 ottobre 2026, 12:52

VOLLEY / Lorenzo Miretti convocato ai processi selettivi di beach volley

L'opposto classe 2011 di Cuneo sarà impegnato in una sessione di allenamento sotto la guida dello staff federale composto dagli allenatori Emanuele Sbravati e Lorenzo Monti

VOLLEY / Lorenzo Miretti convocato ai processi selettivi di beach volley

Nuova tappa nel percorso di crescita di Lorenzo Miretti. L'opposto biancoblù classe 2011 è stato convocato dalla Federazione Italiana Pallavolo per prendere parte ai processi selettivi maschili di Beach Volley, in programma sabato 3 ottobre al Centro Federale Pavesi di Milano. 

Miretti sarà impegnato in una sessione di allenamento sotto la guida dello staff federale composto dagli allenatori Emanuele Sbravati e Lorenzo Monti.

La convocazione rappresenta un'importante occasione di confronto e crescita per mettersi alla prova in un contesto federale dedicato alla selezione e allo sviluppo dei giovani talenti del Beach Volley.

cs

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