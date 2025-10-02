Protesta dei ProPal a Caselle, voli dirottati su Cuneo

Pomeriggio di tensione all’aeroporto di Torino Caselle, dove è in corso una manifestazione dei movimenti ProPalestina contro la guerra in Medio Oriente. La protesta sta causando gravi ripercussioni sulla regolarità dei voli, con diversi arrivi dirottati verso altri scali.
Tra gli aeroporti coinvolti c’è anche Cuneo Levaldigi, che in queste ore sta accogliendo alcuni collegamenti della compagnia Volotea. Alle 15.55 è atterrato regolarmente il volo 320 proveniente da Olbia, mentre altri aerei potrebbero seguire la stessa rotta nelle prossime ore, in attesa che la situazione a Caselle torni alla normalità.
Le autorità aeroportuali stanno monitorando costantemente l’evolversi della protesta, che continua a provocare disagi a passeggeri e viaggiatori in transito sullo scalo torinese.