Sconto Eni su gasolio e benzina a uso agricolo, Ciaburro (FdI): “Agricoltori e produzioni italiane al centro dell’azione politica del Governo Meloni”

Eni interviene con uno sconto del 20 per cento sui prezzi di gasolio e benzina a uso agricolo e per la motopesca, dopo aver raccolto l’appello del Governo con un intervento a sostegno di agricoltori e pescatori.

“Il costo dell'energia rischia di diventare una tassa occulta sui cittadini e le imprese - commenta l’onorevole Monica Ciaburro (FdI), componente della Commissione Agricoltura -. Come maggioranza è nostro dovere sostenere ogni iniziativa utile ad abbassare questo fardello sui cittadini. E lo dico anche da cittadina piemontese, dove quello agricolo è un settore di fondamentale importanza per la nostra economia, fiore all’occhiello di un’Italia conosciuta ed apprezzata in tutti i mercati esteri”.

Una misura importante, che si aggiunge a quelle già adottate dal Governo Meloni per contrastare il caro carburanti e che dimostra l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese a sostegno del nostro settore produttivo primario.

“L’iniziativa di Eni di ridurre del 20% il costo di benzina e gasolio ad uso agricolo e pesca - prosegue Ciaburro - va nella giusta direzione auspicata dal Governo Meloni. Ringrazio il Presidente Meloni ed il Ministro Lollobrigida per l'impegno dimostrato su questo dossier, che conferma quanto agricoltori e pescatori siano al centro della nostra azione politica. Senza di loro non esisterebbe cibo, né i presupposti per il nostro stile di vita. Sostenere chi produce qualità nel produrre ancora di più e meglio, è un nostro dovere e rappresenta la forte volontà del Governo di Centrodestra, di lavorare ogni giorno a difesa del nostro sistema, delle nostre produzioni, della nostra economia. Auspichiamo - conclude l’onorevole Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia - che anche le altre compagnie petrolifere presenti sul territorio nazionale seguano questo esempio”.