Cuneo, il Consiglio di Stato congela il progetto per il rifacimento di piazza Europa: "Deve esprimersi il Tar"

Il caso del discusso rifacimento di piazza Europa era finito fin davanti al Consiglio di Stato, col ricorso presentato il mese scorso dalle associazioni ambientaliste da tempo in campo in particolar modo per difendere dall'abbattimento i cedri presenti in quello spazio urbano da oltre 70 anni.



Proprio l’abbattimento sarebbe stato il loro destino secondo il nuovo progetto approvato dall'Amministrazione Comunale e inserito originariamente nel Bando Periferie.

L'associazione "Di Piazza in Piazza" e il Comitato Sos Cedri, rappresentate dalla legale Virginia Cuffaro, si erano unite nella lotta annunciando di avere depositato ricorso al Consiglio di Stato affinché venissero sospesi i lavori fino al pronunciamento di merito del Tribunale Amministrativo Regionale. Ieri l'udienza che ha visto il Consiglio di Stato accogliere tale istanza.



Soddisfazione per Armanda Bellazini, dell'Associazione Di Piazza in Piazza, che commenta: “Faremo una lettura approfondita del documento solamente nel tardo pomeriggio, ma quanto ci è stato comunicato dalla nostra legale ci ha davvero molto rassicurato. Il Consiglio di Stato ha accolto il nostro ricorso, quindi sospeso i lavori ed evitato il taglio dei cedri. Lo speravamo, ma veder riconosciuti da una fonte autorevole gli stessi principi e valori da noi sostenuti in questi anni è stato impagabile. Nella sentenza viene sottolineato come gli alberi presenti rappresentino un valore ambientale, ma anche storico e culturale. In conclusione il Consiglio di Stato ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali”.



Compiaciuto per la notizia anche il capogruppo degli Indipendenti di Cuneo Giancarlo Boselli che commenta: “Non posso che esprimere soddisfazione e ammirazione per la battaglia delle associazioni, che hanno insistito con coraggio sulle buone ragioni per difendere i cedri. Le città sono impegnate in una battaglia contro il surriscaldamento ambientale e in tutto il mondo lo fanno conservando il loro grande patrimonio verde. Le cittadine e i cittadini non sono contrari alla ristrutturazione di piazza Europa, ma non sono mai riusciti a capire perché la sindaca Manassero, che appartiene a un partito normalmente sensibile alle battaglie ecologiste, volesse abbattere dieci piante stupende, che regalano ogni giorno fresco e aria pulita al centro città. Quello di oggi è un passo importante per garantire la vita di questi meravigliosi alberi”.