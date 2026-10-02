Carburanti, Bergesio (Lega): "Da Eni segnale concreto per agricoltura e pesca, misura sia prorogata"

"L'aumento dei prezzi energetici non deve bloccare chi lavora la terra e vive di mare: serve un segnale d'urto immediato e l'intervento di Eni va esattamente in questa direzione. Accogliamo con grande favore la decisione del gruppo di applicare, da oggi e fino al 31 ottobre, uno sconto del 20% al netto dell'IVA sul prezzo di gasolio e benzina per l'uso agricolo e la motopesca. Per le nostre aziende il carburante non è un costo secondario, ma un elemento indispensabile per lavorare i campi, far funzionare i macchinari e garantire la produzione alimentare del Paese. È una notizia fondamentale per settori che stanno pagando a caro prezzo i rincari dell'energia. Ci auguriamo che la misura possa essere prorogata oltre ottobre e che anche altri operatori del settore seguano questo esempio. Sostenere il comparto primario significa difendere le imprese, il lavoro, i nostri territori e la sicurezza alimentare italiana".

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive a Palazzo Madama e responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega.