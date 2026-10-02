La Tua Cherasco attacca sul DUP: "Debiti e conti che non tornano, siamo su 'Scherzi a parte'"

Riceviamo dal gruppo consiliare La Tua Cherasco e pubblichiamo:

"'Scherzi a Parte' sbarca a Cherasco. In Consiglio emergono debiti e conti che non tornano ma la maggioranza racconta un successo, ma basta guardare il Consiglio dal minuto 47.50.

Leggendo il comunicato di “Cherasco Insieme” viene da chiedersi se abbiamo partecipato allo stesso Consiglio comunale. Una programmazione presentata come seria e sostenibile, senza una parola sulle incongruenze e sulle pesantissime scelte di indebitamento che abbiamo fortemente contestato in aula. Nei documenti i conti non tornano e i debiti aumentano.

In aula abbiamo contestato un DUP, il documento che programma il futuro del Comune, pieno di errori e contraddizioni. Nel comunicato della maggioranza, invece, quegli errori spariscono. Un bel colpo di spugna. Purtroppo, con i debiti non funziona. Sono previsti 2.944.000 euro di nuovi debiti nei prossimi 2 anni. Il debito passerà da circa 3,9 milioni a quasi 6 milioni di euro tra fine 2026 e fine 2027, oltre due milioni in più in un solo anno. Le rate resteranno da pagare per anni. E quelle non le paga un comunicato stampa le pagano i cheraschesi.

Ma anche sulle opere pubbliche le cifre ballano. Nel quadro dei finanziamenti ci sono 655 mila euro di differenza tra la somma delle voci e il totale dichiarato. Per l’impianto sportivo, nel 2027 una tabella indica 300 mila euro di investimenti e un’altra 1.530.000 euro. E poi le sorprese, una scuola media collocata a Bricco !!!!! la tesoreria affidata fino al 3030 e una proposta di delibera che ci indicava già come astenuti prima ancora di votare. Peccato che fosse quello sbagliato, abbiamo votato contro. Sul mega sovrappasso di Roreto il DUP indica un costo di 1,5 milioni di euro, mentre in un’altra pagina si parla di 1,3 milioni. Ora, a quanto pare, forse sarà “solo” 1 milione di euro. Prima di collegare le due sponde della strada, sarebbe il caso di collegare almeno le pagine del DUP.

Sulla popolazione si superano, un documento scritto a settembre riporta i dati del 31 dicembre 2026, si avete letto bene 31 dicembre 2026. Sul nido nel Capoluogo, invece, la memoria si accorcia, scrivono “mancata ammissione ai fondi PNRR”, sorvolando sui rilievi Anti Corruzione che hanno portato all’annullamento totale delle procedure. Nel programma “Giovani”, nemmeno un euro stanziato per i prossimi tre anni.

Per IMU e tariffe, invece, il DUP prospetta nuovi aumenti, dopo quelli pesanti già subiti dai cittadini negli anni scorsi. Questo sarebbe il documento che dovrebbe guidare il futuro di Cherasco.

Per noi è il segno di un’Amministrazione in confusione, molto più precisa nel raccontare i propri successi e auto referenziarsi che nel controllare i propri numeri.

Ai cittadini proponiamo una verifica molto semplice, guardate il Consiglio comunale dal minuto 47:50 e poi rileggete il comunicato della maggioranza. Le contestazioni e le cifre sono lì. Ognuno potrà farsi un’idea di come viene amministrata Cherasco. Guarda il Consiglio dal minuto 47:50.

Il gruppo consiliare La Tua Cherasco