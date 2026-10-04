Granda Volley lotta, ma non basta: Conegliano vince 3-0

Esordio amaro per Granda Volley Cuneo in Serie A1 Fineco: le Gatte non riescono nell'impresa di portare via punti dal Pala Verde, cedendo per 3-0 alla Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. Dopo un avvio dominante delle Pantere, le Gatte hanno lottato, soprattutto nel terzo set, senza però riuscire a indirizzare la partita su binari diversi.

1° set

Avvio super di Conegliano, avanti 8-1. Le Gatte provano quindi a scuotersi, entrando in partita, ma le Pantere gestiscono (16-8). Nel finale le padrone di casa non si voltano più indietro, prendendosi il set 25-13.

2° set

Il secondo parziale vede ancora Conegliano partire meglio: 8-4. Le padrone di casa continuano a guidare il ritmo, ricalcando il primo set (16-9). Nel finale le Gatte rosicchiano qualche punto in più, ma le Pantere si portano a casa il set 25-16.

3° set

Le Gatte partono alla grande: vantaggio 6-8. Dopodiché Conegliano rientra, ma le biancorosse tengono il ritmo delle Campionesse d'Italia: 16-15. Nel finale però le Pantere non lasciano più cadere un pallone, chiudendo il set 25-20 e la partita 3-0.

"Sappiamo che Conegliano è una bellissima squadra – ha commentato Linda Magnani nel post gara su Dazn – Potevamo sbagliare sicuramente meno, però siamo contente perché siamo cresciute nella partita. La prossima settimana ci aspetta una partita tosta e una trasferta molto lunga. Lavoreremo tutta la settimana per prepararla al meglio".

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano 3-0 Granda Volley Cuneo (25-13, 25-16, 25-20)

Granda Volley Cuneo: Signorile (1), Grafort (5), Pucelj (7), Tikhomirova (7), Koulisiani (3), Ferrarini (9), Magnani (L)

Entrate: Bonafede, Pasquino

Non entrate: Guidi, Cucu, McBride

MVP: Merit Adigwe (Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano)