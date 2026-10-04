Coppa Piemonte, Serie C e Serie D chiudono la prima fase della competizione

Si è conclusa la terza e ultima giornata di Coppa Piemonte per le formazioni di Serie C e Serie D.

La Serie C di Daniele Tomatis ha aperto la giornata contro la Polisport Chieri, cedendo per 3-0. I Fiöi sono poi tornati in campo contro il Volley San Paolo, in una sfida terminata 2-1 in favore dei torinesi. Un risultato che permette alla formazione di coach Daniele Tomatis di concludere la giornata con un punto conquistato.

Doppio impegno anche per la Serie D di Dario Da Roit che, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Volley Parella Torino, reagisce nella seconda gara di giornata con il successo per 2-1 sulla Pallavolo Val Chisone. Due lunghezze conquistate nella seconda sfida che, sommate a quella ottenuta nella prima gara, portano a 3 il bottino complessivo in classifica.

La Coppa Piemonte si prende ora una pausa: la competizione tornerà in campo per la seconda fase l'8 dicembre. Per Serie C e Serie D, invece, è già tempo di tornare a pensare ai rispettivi campionati, che, insieme a tutti gli altri, ripartiranno nel weekend del 17 ottobre.