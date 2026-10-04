Si conclude l'esperienza di formazione alla Credem Next Gen Academy per Mattia Rocchia e Leonardo Rosati

Una due giorni dedicata ai giovani e al loro percorso nel mondo della pallavolo, con momenti di formazione, confronto e attività sul campo. È terminata la prima edizione della Credem Next Gen Academy, progetto promosso da Credem Banca insieme alla Lega Pallavolo Serie A, che ha riunito a Reggio Emilia 24 giovani talenti provenienti dalle 12 società di SuperLega.

A rappresentare il club biancoblù sono stati lo schiacciatore classe 2009 Mattia Rocchia e il centrale classe 2008 Leonardo Rosati, accompagnati dal coach Andrea Testa, coinvolti in un percorso pensato per affiancare alla preparazione sul campo nuove competenze utili dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Il programma ha offerto ai partecipanti l'occasione di confrontarsi con esperti su argomenti che riguardano da vicino la vita di un giovane atleta: dalla gestione delle risorse economiche, con un workshop tenuto da Diego Rizzuto di Taxi1929, alla presenza sui social network, grazie alla Social lesson dell'influencer Ilaria Limelli. Nel corso dell'iniziativa si è svolto anche l'incontro con il CT della Nazionale italiana Ferdinando De Giorgi, che ha guidato prima un momento dedicato allo spirito di squadra e poi una sessione tecnica esclusiva sul campo.

La partecipazione di Rocchia e Rosati rappresenta un'importante opportunità di crescita e confronto, in un contesto che mette al centro non soltanto le qualità pallavolistiche, ma anche la formazione e la consapevolezza necessarie per affrontare il proprio percorso sportivo.