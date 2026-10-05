CICLISMO / Europei: Matteo Sobrero a caccia del titolo continentale, in programma la cronostaffetta mista

Martedì 6 ottobre, il 29enne di Montelupo Albese vestirà nuovamente la maglia azzurra in occasione del Team Relay degli Europei di ciclismo su strada in corso di svolgimento in Slovenia.

Assieme al cuneese saranno impegnati Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel (già presenti nel sestetto della trionfale trasferta canadese), a cui si aggiungeranno Marco Frigo e Alessia Vigilia.

Il tracciato, con partenza e arrivo a Šenčur, misura 44,2 km con un dislivello complessivo di 733 metri. La corsa si dividerà in due frazioni: una tornata di 22,1 km per il terzetto maschile, seguita da un identico giro per la squadra femminile. La vera insidia del circuito è lo strappo di Možjanca: questa asperità rende il percorso non adatto esclusivamente agli specialisti puri delle prove contro il tempo, premiando invece i corridori che sanno esprimere un ottimo passo anche in salita.

La partenza del primo terzetto è prevista per le 15:30, mentre l’arrivo dell’ultima nazionale avverrà attorno alle 16:45.

Per Matteo Sobrero si tratta della terza esperienza continentale dopo quelle di Trento 2021, in cui conquistò l’oro nel Team Relay, e di Drenthe 2023, in cui ottenne l’argento sempre nella cronostaffetta mista. Con la maglia azzurra ha inoltre partecipato a numerosi Mondiali élite, oltre a vantare numerose presenze con le rappresentative giovanili (juniores e under 23).

L’Italia si presenta al via come naturale favorita dopo la vittoria ai Mondiali in Canada di due settimane fa. Tra le nazionali accreditate per il podio figurano anche Francia, Svizzera e Paesi Bassi, tutte tradizionalmente competitive nelle prove contro il tempo a squadre.

La gara verrà trasmessa in diretta sui canali Rai ed Eurosport.

Non è infine prevista la presenza di Matteo Sobrero alla cronometro individuale di mercoledì 7 ottobre.