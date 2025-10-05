Tutto esaurito per a Frabosa Sottana per la serata con Roby Facchinetti dei Pooh

Ha registrato il tutto esaurito la serata con Roby Facchinetti dei Pooh ospite, ieri sera, al Gala Palace in occasione della 37a edizione del Galà della Castagna d'oro.

Il cantante, che ha conquistato il pubblico in sala con il racconto della sua vita e dei suoi innumerevoli successi, è stato intervistato da Marino Bartoletti: non sono mancati gli accenni ai ritornelli delle canzoni evergreen dei Pooh, a cui la platea ha risposto in coro con entusiasmo.

Alla fine della serata Facchinetti ha ricevuto il premio Castagna d’Oro, ma gli appuntamenti della kermesse continuano oggi, domenica 5 ottobre, con i campioni dello sport.

A calcare il palco del Gala Palace di Frabosa Sottana saranno infatti:

SIMONE CERASUOLO (medaglia d’oro nei 50 rana ai recenti mondiali di nuoto di Singapore 2025),

SOFIA RAFFAELI (medaglia d’oro ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio 2025),

FRANCESCO REPICE (giornalista sportivo e storico radiocronista Rai Radio1).

Confermata inoltre la straordinaria partecipazione del miglior portiere della storia del calcio nonché capo delegazione della nazionale italiana: il mitico GIGI BUFFON, accompagnato da Ilaria D’Amico.

La consegna della Castagna d’Oro si svolgerà a partire dalle 14.30, sotto la regia esperta del giornalista Marino Bartoletti, mentre alle 11 ci sarà un appuntamento imperdibile con l’intervista di Bartoletti ai tre campioni del mondo del ciclismo italiano: Beppe Saronni, Francesco Moser, Alessandro Ballan.

"Il Galà della Castagna d'Oro - dichiara il Presidente dell'Associazione Turistica Mondolè, Paolo Bruno - è un appuntamento che, da oltre trent'anni, dà prestigio al nostro territorio, cogliendone la vocazione sportiva. Vanta un programma ricco di grandi ospiti e di tante iniziative che potrà interessare target differenti di pubblico.”