MOTOCICLISMO / Buona riuscita per la Busca Race, Arianna Barale ospite d'onore

Il circuito Internazionale di Busca, gestito da Lilia Imani e dai suoi familiari ha ospitato, in una splendida e calda giornata, la prima edizione della manifestazione motociclistica non competitiva Busca Race, organizzata da Hard Motors e Motosport.

Una cinquantina sono stati i motociclisti, suddivisi in gruppi a seconda del livello di preparazione, che hanno approfittato dell’occasione, inanellando infiniti turni di prove libere, iniziate verso metà mattinata e riprese dopo la pausa per il pranzo.

(Arianna Barale insieme ad alcuni amici e sponsor - foto diemme)

Presente come ospite d’onore Arianna Barale, pilota del WCR, mondiale femminile inserito nel programma della SBK, che è scesa in pista con una Yamaha R6, impegnata ai box nella distribuzione e firma dei suoi poster, rendendosi inoltre disponibile per alcune foto.

I neofiti della pista sono stati accompagnati nei primi giri da piloti esperti che li precedevano, indicando loro le traiettorie.

(Sul circuito di Busca è sceso in pista anche un sidecar - foto diemme)

Nel complesso è stata una bella giornata di sport che ha permesso a tanti motociclisti, tra i quali alcune veloci ragazze, di sfogare la propria passione in sicurezza, senza l’assillo del piazzamento che si ritrova in gara.

Visto il successo riscontrato, gli organizzatori stanno già pensando alla prossima edizione, che merita sicuramente una maggiore affluenza di partecipanti.